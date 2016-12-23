Bakanı Işık: “3 askerimizin DEAŞ’ın elinde olduğunu biliyoruz”

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, “3 askerimizin DEAŞ’ın elinde olduğuna yönelik bilgimiz var. Ancak bundan öteki tüm yorumlar, teyit edilmiş bir bilgi değildir. Bilgiler teyit edilmeden de bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini söylüyoruz” dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı 95. Daraltılmış İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Toplantıya Bakan Işık’ın yanı sıra AK Parti Kocaeli milletvekilleri, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu başta olmak üzere ilçe belediye başkanları ve AK Parti İl Teşkilatı üyeleri katıldı. Terörle mücadele konusuna değinen Bakan Işık, “PKK’nın, PYD’nin ve diğer terör örgütlerinin Türkiye’yi Suriye’de çekmek istedikleri çukura Allah’a hamd olsun bu güne kadar düşmedik bundan sonra da düşmeyeceğiz. Onların bizi getirmek istediği yere gitmeyeceğiz. Ama Allah’ın izniyle onların köklerini kurutacağız. Buna hiç kimsenin tereddüdü olmasın. Bugün bazıları ‘El-Bab’da ne işiniz var. Fırat Kalkanı Harekatı’na neden giriştik’ diyorlar. Bu insanlara sormak lazım günümüz dünyasında atılan onlarca füze onlarca havan topunu nereden attılar. Bizim sınırlarımızın dışından attılar. Ne yapacaktık daha fazla bekleyecek miydik? Evet El-Bab’da operasyonlarımız devam edecek. Bu bölgeden DEAŞ’ı tamamen temizleyene kadar Özgür Suriye Ordusu ile birlikte bu operasyonları sürdüreceğiz” dedi.



“3 askerimizin DEAŞ’ın elinde olduğunu biliyoruz”

DEAŞ terör örgütü elinde 3 Türk askerinin olduğunu doğrulayan Bakan Işık, “Şu ana kadar 3 askerimizin DEAŞ’ın elinde olduğuna yönelik bilgimiz var. Evet 3 askerimizin, DEAŞ’ın elinde olduğunu değerlendiriyoruz. Ancak bundan öteki tüm yorumlar, teyit edilmiş bir bilgi değildir. Bilgiler teyit edilmeden de bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini söylüyoruz. Bu arada bir konunun özellikle altını çizmek istiyorum, bu ülkede bu kritik süreçte bölgemizde tüm süreçlerin değiştiği bu dönemde herkesin sorumlu davranması gerekiyor. Bir taraftan terör örgütlerinin Türkiye’yi çekmek istediği tuzaklara karşı hepimiz çok dikkatli olmalıyız, diğer tarafta da birliğimizi ve beraberliğimizi bozacak hiçbir harekete girişmemeliyiz. Hasta hukuk çerçevesinde müsaade etmemeliyiz. Bu Türkiye için çok önemli. Sorumluluk sahibi olmanın tam zamanı. Akli selim ile hareket etmenin zamanı. Sağ duyuyu elden bırakmamanın zamanı. Zira terörle mücadelenin en kritik dönemindeyiz” diye konuştu.

El-Bab’da Türk askerinin kahramanca mücadele ettiğini söyleyen Bakan Işık, “Şu anda Özgür Suriye Ordusu’yla birlikte Allah’a hamd olsun El-Bab’ın en kritik yeri olan hastane tepesini DEAŞ’tan temizledik. En kritik nokta ele geçirildi. Ama önümüzde daha yapacak işlerimiz var” ifadelerini kullandı.