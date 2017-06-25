Bakan Işık, "Türkiye aynı anda bir kaç terör örgütüyle amansızca mücadele veren tek ülke konumunda ama biz birliğimizi ve beraberliğimizi sürdürdükçe kendi içerimizdeki sorunlarımızı konuşarak diyalog içerisinde çözdükçe bırakın terör örgütlerini başka örgütlerde Türkiye’ye diz çöktüremez Türkiye’nin bileğini bükemez" dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, AK Parti Kocaeli İl Teşkilatının bayramlaşma programına katıldı. AK Parti Kocaeli İl Binası bahçesinde gerçekleştirilen bayramlaşma programına Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın yanı sıra, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, milletvekilleri ve çok sayıda partili katıldı.

"15 yıl içerisinde Türkiye’yi aldığımız noktadan çok daha güçlü bir noktaya getirmeyi başardık"

Bayramlaşmada konuşan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Her birinizin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Rabbim nice bayramlara ulaşmayı nasip eylesin. İktidarda 30’uncu belki 30’dan fazla bayramı kutluyoruz. Allah nice bayramları bu millete hizmet yolunda kutlamayı nasip etsin. Pek çok zorluğu birlikte yaşadık, zorluğa beraber göğüs gerdik. Türkiye’de meselelerimizi çözdükçe yeni meseleler önümüze geldi ama hiçbir meseleden yılmadık. Hiçbir meseleden korkmadık. Meseleleri, korkuları korkutarak meselelerin üzerine gittik ve Allah’a hamdolsun 15 yıl içerisinde Türkiye’yi aldığımız noktadan çok daha güçlü bir noktaya getirmeyi başardık" şeklinde konuştu.

"Kocaeli teşkilatımız, Türkiye’de en başarılı teşkilat çalışması yapan il"

Halkın AK Parti’ye desteğinin 15 yıldır kesilmediğini belirten Işık, "Türkiye devraldığı tarihi sorumluluk gereği bugün ki bulunduğu konumla yetinemeyecek kadar önemli ve büyük bir ülke. Bunun içinde çalışmalarımızı aynı kararlılıkla ve aynı coşkuyla sürdürmek durumundayız. Bu noktada halkımızın desteği 15 yıldır arkamızdan hiç eksilmedi. Her seçim desteğimiz artarak sürdü. Seçim sürecine teşkilatlarımız çok büyük bir fonksiyon infa etti. Çok önemli bir çalışma ortaya koydu. Türkiye’de AK Parti teşkilatlarının farkı bir kez daha diğer siyasi partilere göre ortaya kondu ama Kocaeli teşkilatımız gerçekten farklı olduğunu, Türkiye’de bu işi en iyi yapan, bu konuda en başarılı teşkilat çalışması yapan il olduğunu bir kez daha ortaya koydu" ifadelerini kullandı.

Bakan Işık Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bayramlaşmasına katıldı

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, daha sonra AK Parti İl binasının bahçesinde partililerle tek tek bayramlaştı. Bakan Işık, AK Parti İl Teşkilatında düzenlenen bayramlaşmanın ardından Yunus Emre Kültür Merkezi’nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kent bayramlaşmasına katıldı. Bayramlaşma programına Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın yanı sıra, eski Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, ilçe belediye başkanları, oda başkanları, STK temsilcileri, çok sayıda protokol üyesi ve vatandaş katıldı.

"Terörle mücadeledeki farkındalık arttı"

Kent bayramlaşmasında da konuşan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Evet, bölgemiz büyük bir altüst oluş yaşıyor. Dünya da belirsizlikler gittikçe artıyor. Artık terör bir ülkenin veya birkaç ülkenin meselesi olmaktan çıktı, bütün dünyanın meselesi haline geldi. Yani terör küreselleşti. Biz terörle mücadele ederken bizi anlamayanlar olaya sadece bölgesel veda ülke perspektifinden bakanlar şimdi aynı terör tehdidine kendileri de muhatap oluyorlar. Sevindirici olan terörle mücadelede ki farkındalık arttı. Şuan da Türkiye aynı anda bir kaç terör örgütüyle amansızca mücadele veren tek ülke konumunda ama biz birliğimizi ve beraberliğimizi sürdürdükçe kendi içerimizdeki sorunlarımızı konuşarak diyalog içerisinde çözdükçe bırakın terör örgütlerini başka örgütlerde Türkiye’ye diz çöktüremez Türkiye’nin bileğini bükemez" dedi.

"Hem Kocaeli hem de Diyarbakır bu süreçte kazançlı çıkacak"

Eski Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nun Diyarbakır’a Vali olarak atanmasına değinen Işık, "Tabi bu bayramın bizim açımızdan buruk bir yanı var. O da bugüne kadar yaklaşık 3 yıl Kocaeli’ne hizmet eden ve gerçekten halkımızın gönlünde ayrı bir yer edinen Valimiz Sayın Hasan Basri Güzeloğlu’nun son bayramı Kocaeli’nde, Diyarbakır’a tayini çıktı. Diyarbakır gerçekten çok önemli bir ilimiz. Anlatılır, zamanın İçişleri Bakanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e gider. Paşam valiler kararnamesi hazırlayacağız emriniz ne olur diye sorduklarında, İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır benim gerisi senin der. Bu kadar önemli bir şehre Kocaeli’nden valimiz gidiyor. Orada gerçekten çok önemli görevler yapacağına ben yürekten inanıyorum. Valimizin Kocaeli’nde hem hizmetleriyle hem de o halka dokunan gönül dostluğu yapısıyla Diyarbakır’da önemli bir hizmeti icra edeceğine inanıyorum. Tabi Diyarbakır’da da 3 yıl başarıyla görev yapan Hüseyin Aksoy Valimiz de Kocaeli’ne geliyor. Yani bir nevi nöbet değişimi var. İnşallah hem Kocaeli hem de Diyarbakır bu süreçte kazançlı çıkacak" şeklinde konuştu.

Konuşmalardan sonra protokol temsilcileriyle Kocaelililerin bayramlaşmasının ardından katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.