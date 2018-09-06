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06 Eylül 2018 10:21

Bakırcılar Çarşısı yenileniyor

Şehrin birçok noktasında sokak ve cephe iyileştirmesi yapan İzmit Belediyesi, Bakırcılar Çarşısı’nda da çalışmalara başladı.

Bakırcılar Çarşısı yenileniyor

06 Eylül 2018 10:21


Bir süre önce Bakırcılar Çarşısı Sokak İyileştirme Projesi’nin ihalesi yapılmış ve 258 bin 889 liralık teklifi veren firma ihaleyi kazanmıştı. Yasal sürecin tamamlanmasının ardından ihaleyi kazanan firma Bakırcılar Çarşısı’nda çalışmaya başladı. Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan da bölgeye giderek çalışmaları inceledi. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alıp bölge sakinleriyle görüşen Doğan, "Bakırcılar Çarşısı, şehrimizin tarihi derinliği olan sokaklarından bir tanesi. Buranın daha önce alt yapısını yapmıştık. Cephelerle ilgili de bu sokağa yakışır bir proje hazırladık. Şehrimize gelen herkes bu sokağı görmeden gitmeyecek” dedi.




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