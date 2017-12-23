Diğer
Kategoriler
23 Aralık 2017 17:05

Bakırcılar Çarşısı’na yeni bir yüz

İzmit Belediyesi, Bakırcılar Çarşısı’nda cephe iyileştirme çalışması yapacak.

Bakırcılar Çarşısı’na yeni bir yüz

23 Aralık 2017 17:05


Belediyenin Etüt ve Proje Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Kapanönü Çarşısını Acısu Parkı’na bağlayan tarihi Bakırcılar Çarşısı’nda bulunan 31 adet yapının cepheleri yenilecek. Estetik Kurulca onaylanan projeye göre, Bakırcılar Çarşısı’ndaki yapıların cephelerindeki sıvalar yenilenerek boyanacak, pencerelere söve eklenecek, bina girişlerine tarihi görünümlü saçak yapılacak, ahşap ve ferforjeden tanıtım tabelaları konulacak, korkuluklar boyanacak, aydınlatma sistemi yenilenerek bölgeye farklı bir görünüm kazandırılacak. Yetkililer projenin hazır olduğunu ve yakında ihalesinin yapılacağını söylediler. Bakırcılar Çarşısı’ndaki cephe iyileştirme çalışmasının 2018 yılı içinde bitirilmesi planlanıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
7
°
C
Yağmurlu
  • Pazar
    Yağmurlu
    7°C
  • Pazartesi
    Sisli
    11°C
  • Salı
    Sisli
    11°C
  • Çarşamba
    Sisli
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç