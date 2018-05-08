Bakırcılar Çarşısında cephe iyileştirmesi yapılacak

İzmit Belediyesi tarafından Bakırcılar Çarşısı’nda yapılacak cephe iyileştirmesi için ihale gerçekleştirildi. Bakırcılar Çarşısı’nda 28 binayı kapsayan cephe iyileştirmesiyle ilgili ihaleye 2 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 231 bin 645 lira olan ihaleye katılan verilen yüksek teklif 377 bin 166 lira, düşük teklif ise 284 bin 408 lira oldu. Komisyon teklifleri değerlendirip ihaleyle ilgili kararını açıklayacak

Estetik Kurulu’nca onaylanan projeye göre Bakırcılar Çarşısı’ndaki dükkanların tabelalar değişecek, bina cephelerinin sıva tadilatları yapılarak krem rengi boyanacak, klimalar kapatılacak. Sokak aydınlatmalarının da takılmasıyla sokak tarihi dokusunu koruyarak Bakırcılar Çarşısı kimliği içerisinde sade ve şık bir görünüme kavuşacak.