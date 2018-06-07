Balaban Karakadılar Camii’nde çevre düzenlemesi

Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Balaban Mahallesi’nde bulunan Balaban Karakadılar Camii etrafını modern görünüme kavuşturdu. Belediye ekipleri tarafından cami bahçesinde eskiyen parke taşlarının hepsi değiştirildi. Bunu yanı sıra cami avlusuna çıkan yollar parke taşlarıyla yeniden düzenlenerek hizmete sunuldu.

Camii cemaatinin rahatlıkla oturup sohbet edebileceği, dinlenebileceği kamelya da Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından elden geçirilerek boyası ve gereken tamiratı yapıldı. Kartepe Belediyesi olarak hizmetlerine aralıksız devam ettiklerini belirten Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez , “İbadethanelerimizin hepsinin en ince ayrıntısına kadar bütün eksiklikleri giderilmektedir. Belediye ekiplerimiz tarafından çevre düzenlemeleri hemşehrilerimizin isteklerine göre yapılmaktadır. Kartepe turizm kadar çevre düzenlemeleri ile de örnek olmaktadır” dedi.