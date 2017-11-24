Bale kursu kayıtları sürüyor

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın talimatıyla 5-10 yaş grubundan çocuklara yönelik olarak 2 yıldır verilen bale kursu eğitimlerini sürdürüyor. Yahya Kaptan Mahallesi’ndeki Hanımeli Kültür Merkezi’nde açılan ve hafta sonu 09.00-15.00 saatleri arasında faaliyette olan bale kursunda 75 öğrenci eğitim alıyor. Ücretsiz olan ve Bale öğretmeni Sude Erenkaya tarafından verilen eğitimlerin oldukça keyifli geçtiği kaydedildi. Gelecek dönemler için de kayıtların devam ettiği bilgisini veren yetkililer, çocuklarını bale kursuna göndermek isteyen ailelerin Hanımeli Kültür Merkezi’ne ve İzmit Belediyesi Kültür Müdürlüğü Spor Birimi’ne başvurabileceği bilgisini verdi.