Balıkçılar Ereğli'de kıyasıya yarıştı

Balık Yakalama Yarışması, kıyasıya mücadelelere ev sahipliği yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Kocaeli Surfcasting Sportif Olta Balıkçılığı Derneği tarafından Kocaeli Balık Yakalama Yarışmasının 2'ncisi Karamürsel Ereğli'de düzenlendi. Elim bir kaza sonucu yaşamını yitiren Kocaeli Tarım ve Orman Müdürü merhum İlhan Özel anısına düzenlenen yarışmaya bu sene Adana, Antalya, İzmir, Çanakkale, Bursa, Sakarya, İstanbul, Tekirdağ ve Kocaeli'nden toplam 106 yarışmacı katıldı. Eğitim ve bilgilendirmeyle başlayan turnuvada Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından yarışmacılara ve katılımcılara İzmit Körfezi'ne yönelik yapılan çalışmalar ve ‘Balıklandırma Projesi' hakkında bilgi verildi. Ayrıca merhum İlhan Özel'in oğlu Hami Özel'e Dernek Başkanı Kadir Cihan Pestil tarafından plaket takdim edildi.

Bu yıl 106 yarışmacının kıyasıya yarıştığı turnuvada; 1'inci Serkan Doğan, 2'nci Tarık Şimşek ve 3'üncü Serdar Kılıç oldu. Caner Kurşunlu da en büyük balığı yakalamayı başardı. Ayrıca dereceye giren yarışmacılara kupaları düzenlenen törenle verildi. Törende kısa bir konuşma yapan Dernek Başkanı Kadir Cihan, bu yıl 2'ncisini düzenledikleri Balık Yakalama Yarışması'na destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.