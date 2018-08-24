Balıkçıların modern satış yerinde çalışmalar sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Halkevi’nde faaliyet gösteren balık satıcıları için sahil bölgesinde yeni satış alanı oluşturuyor. Balık sezonunun başlamasına haftalar kala vatandaşlar ve satıcılar heyecanla taze balıkların yolunu gözlerken Büyükşehir Belediyesi de yeni balık satış yerinin sezona yetişmesi için hummalı bir çalışma yürütüyor. Yeni satış yerinin ferah ortamında balık alışverişi daha rahat bir şekilde gerçekleştirilecek. Eylül ayıyla birlikte satıcılar bol bir sezon beklerken vatandaşlarda ucuza balık yemeyi ümit ediyorlar.

Yeni balık satış yeri inşası bittiğinde Halkevi’nde faaliyet gösteren balıkçılar buraya taşınacak. Sahil Otoparkı, balıkçı lokantalarının karşısında inşa edilen yeni satış yeri geniş ve ferah yapısıyla hizmet verecek. Otopark sıkıntısı olmayan, geniş mekanıyla yeni satış yeri vatandaşların sezon boyunca uğrak mekanı olacak. Yapım çalışmaları süren satış yerinin yeni sezonda hizmete girmesi planlanıyor.

Bin metrekare alan üzerinde kurulan balık satış yerini sahil otoparkının hemen yanında olması otopark sorununu da ortadan kaldıracak. Aracını otoparka bırak vatandaşlar kısa bir yürümenin ardından satış yerine ulaşarak alışverişlerini yapacaklar. Mimar Sinan Yaya Köprüsü’nün sahil kısmından inen vatandaşlar yaklaşık 50 metre mesafedeki balık satış yerine kolayca ulaşabilecekler. Zemin ve asma kat şeklinde planlanan yapının taban inşaat alanı 734 metrekare, toplam inşaat alanı da 825 metrekare olacak. Yapının içinde 7 adet balık satış bölümü ve 2 adet de manav dükkanı yer alıyor.