Balıkçıların yeni yerleri belli oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit sahilinde Kumkapı Balık lokantaları bölgesi yanındaki alanda yapımı devam eden yeni balık pazarındaki 7 balıkçı dükkanı ve 2 manav dükkanı için ihale yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen toplantı salonunda gerçekleştirilen açık usul ihalede, balıkçı dükkanlarının muhammen aylık kira bedeli bin 500 TL + KDV, manav dükkanlarının muhammen aylık kira bedeli ise bin TL + KDV olarak satışa sunuldu. İhaleye eski balık pazarındaki dükkan sahipleri katıldı.

Uzun yıllardır Halkevi mevkiinde bulunan balık pazarı, yakında yeni yerine taşınacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından sahilde yer alan balıkçı lokantalarının yanındaki boş alana yapılan yeni balık pazarındaki dükkanlar, 3 yıllığına kiralanmak üzere ihale gerçekleştirildi. Balık pazarında bulunan 7 adet balıkçı dükkanının kiralama ihalesine katılan; Hamdi Binekoğlu, Hasret Sevimli, Hafiye Şahin, Muhittin Demirtürkan, İbrahim Güven, Mehmet Balcı ve Güngör Soğuksu teklif verdi.

Yeni balık satış yeri inşası bittiğinde Halk Evi’nde faaliyet gösteren balıkçılar buraya taşınacak. Sahil Otoparkı balıkçı lokantalarının karşısında inşa edilen yeni satış yeri geniş ve ferah yapısıyla hizmet verecek. Otopark sıkıntısı olmayan, geniş mekanıyla yeni satış yeri vatandaşların sezon boyunca uğrak mekanı olacak. Yapım çalışmaları süren satış yerinin yeni sezonda hizmete girmesi planlanıyor.

Bin metrekare alan üzerinde kurulan balık satış yerinin sahil otoparkının hemen yanında olması otopark sorununu da ortadan kaldıracak. Aracını otoparka bırak vatandaşlar kısa bir yürümenin ardından satış yerine ulaşarak alışverişlerini yapacaklar. Mimar Sinan Yaya Köprüsü’nün sahil kısmından inen vatandaşlar yaklaşık 50 metre mesafedeki balık satış yerine kolayca ulaşabilecekler.