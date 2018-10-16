Balıkhan ilk ziyaretçileri Özak ve Bayram oldu

İzmit sahilde balıkçılar için yapılan, yeni balık satış yeri Balıkhan'ın, ilk müşterileri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak ve Genel Sekreter İlhan Bayram oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit sahil bölgesinde çalışmaları tamamlanan Balıkhan'a ilk satıcılar taşındı. Satışların başladığı modern balık satış yeri Balıkhan'ın ilk müşterileri, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak ve Genel Sekreter İlhan Bayram oldu. Temiz, geniş ve ferah yapısıyla dükkan sahiplerinden tam not alan Balıkhan'da satışlar başladı. Esnafa ziyarette bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak ve Genel Sekreter İlhan Bayram, esnaflardan alışveriş yaparak Balıkhan'ın ilk müşterisi oldular. Özak ve Bayram esnafla bir yandan sohbet ederken bir yandan da balık aldılar.

Sahil Otoparkı balıkçı lokantalarının karşısında inşa edilen balık pazarı Balıkhan, geniş ve ferah yapısıyla hizmet veriyor. Otopark sıkıntısı olmayan, geniş mekânıyla yeni satış yeri, vatandaşların sezon boyunca uğrak yeri olacak. Bin metrekare alan üzerinde kurulan balık satış yerinin sahil otoparkının hemen yanında olması otopark sorununu da ortadan kaldırıyor. Zemin ve asma kat şeklinde planlanan yapının taban inşaat alanı 734 metrekare, toplam inşaat alanı da 825 metrekare. Yapının içinde 7 adet balık satış bölümü ve iki adet de manav dükkanı yer alıyor. Her bir balık satış bölümü 70 metrekare alandan oluşuyor.