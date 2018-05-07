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07 Mayıs 2018 17:42

Balkondan düşüp ölen Hasan bebek toprağa verildi

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir apartmanın 4.

Balkondan düşüp ölen Hasan bebek toprağa verildi

07 Mayıs 2018 17:42

katındaki balkondan düşerek hayatını kaybeden 1.5 yaşındaki Hasan bebek toprağa verildi.


Olay, dün 17.00 sıralarında Gölcük Şehitler Mahallesi 403. Sokak’ta meydana gelmişti. Bir apartmanın 4. katında yaşayan Bilal ve Fatma Kanpara ailesinin 1.5 yaşındaki ikizlerinden Hasan Kanpara, oyun oynadığı odada açık kalan pencereden geçtiği balkondan düşerek hayatını kaybetmişti. Yaşanan olayın ardından acılı aile uzun süre yaşadıkları olayın şokunu üzerlerinden atamadı.


Yaklaşık 10 metre yükseklikteki 4. kattaki balkondan düşerek hayatını kaybeden 1.5 yaşındaki Hasan için cenaze töreni düzenlendi. Gölcük Gaziler Camii’nde düzenlenen cenaze törenine Hasan bebeğin çok sayıda yakını katıldı. Baba Bilal Kanpara cenaze töreni boyunca ayakta durmakta güçlük çekti. İkindi namazını müteakip kılınan namazın ardından minik Hasan’ın cenazesi Ümmiye köyündeki aile kabristanlığına defnedildi.




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