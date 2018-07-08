Banka aracı soygununda bir tutuklama daha

Olay, 19 Şubat’ta İzmit Sanayi Mahallesi Pembe Köşk Sokak üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, bankadan para alıp çıkan 34 NP 9294 plakalı zırhlı para nakil aracı, Pembe Köşk Sokak’a geldiği esnada sürücü aracını sokak üzerinde durdurmuştu. Bu esnada başka bir araç nakil aracına yaklaşırken, duran aracın sürücüsü arabada bulunan özel güvenlik görevlisini etkisiz hale getirip, aracın arkasındaki kameraya görüntü alınmasını engellemek için sprey sıkarak kapıyı açmıştı. Banka aracı sürücüsü, araçtaki 1 milyon 879 bin 900 TL’yi alarak olay yerinde bekleyen başka araçla kayıplara karışmıştı. Olay sonrasında izlerini kaybettiren B.M.Ç. ve R.Ö. Eskişehir’de, S.E. isimli kadın ise Kocaeli’de polis ekiplerinin takibi sonucunda yakalanmıştı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan 1’i kadın 3 şahıs, Kocaeli Adliyesine sevk edilmişti. Hakim karşısına çıkartılan 3 şahıs da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği dedektifleri, olaya karıştığı öne sürülen ve olay sonrası kayıplara karışan E.D.’yi (33) her yerde aramaya başladı. Yapılan incelemelerin sonunda şahsın Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde olduğu tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyonla şüpheli kıskıvrak yakalandı. Üzerinden sahte kimlik çıkan E.D.’nin benzer suçlardan birçok kaydının olduğu öğrenildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan şahıs Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyedeki ifadesinin ardından hakim karşısına çıkartılan şahsın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.