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07 Temmuz 2018 13:47

Banka aracından yaklaşık 2 milyon TL çalınması olayına karışan 4. kişi de yakalandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir bankanın zırhlı para nakil aracını kamerasına sprey sıkarak araçta bulunan yaklaşık 2 milyon TL’nin çalınması olayına karışan 4.

Banka aracından yaklaşık 2 milyon TL çalınması olayına karışan 4. kişi de yakalandı

07 Temmuz 2018 13:47

kişi de yakalandı.


Olay 19 Şubat’ta İzmit Sanayi Mahallesi Pembe Köşk Sokak üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, bankadan para alıp çıkan 34 NP 9294 plakalı zırhlı para nakil aracı, Pembe Köşk Sokak’a geldiği esnada sürücü aracını sokak üzerinde durdurmuştu. Bu esnada başka bir araç nakil aracına yaklaşırken, duran aracın sürücüsü arabada bulunan özel güvenlik görevlisini etkisiz hale getirip, aracın arkasındaki kameraya görüntü alınmasını engellemek için sprey sıkarak kapıyı açmıştı. Banka aracı sürücüsü araçtaki 1 milyon 879 bin 900 TL’yi alarak olay yerinde bekleyen başka araçla kayıplara karışmıştı.


Olay sonrasında izlerini kaybettiren B.M.Ç. ve R.Ö. Eskişehir’de, S.E. isimli kadın ise Kocaeli’de polis ekiplerinin takibi sonucunda yakalanmıştı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan 1’i kadın 3 şahıs, Kocaeli Adliyesine sevk edilmişti. Adliyeye çıkarılan 3 şahısta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.


Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği dedektifleri olaya karıştığı öne sürülen ve olay sonrası kayıplara karışan E.D.’yi (33) her yerde aramaya başlattı. Yapılan incelemelerin sonunda şahsın Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde olduğu tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda şüpheli şahıs kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüphelinin üzerinde sahte kimlik çıktı. Ayrıca E.D.’nin benzer suçlardan bir çok kaydının olduğu öğrenildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan şahıs Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.




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