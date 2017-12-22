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22 Aralık 2017 14:25

Banka ve tapu dairelerinden çıkanları gasp eden sülale uslanmıyor

Kocaeli’de banka ve tapu dairesinden para ile çıkan vatandaşları gasp eden ve benzer suçlardan daha önce 7 kişinin tutuklandığı aynı sülaleye mensup 2 kişi, son 2 ay içerisinde 365 bin TL çalınca polise yakalandı.

Banka ve tapu dairelerinden çıkanları gasp eden sülale uslanmıyor

22 Aralık 2017 14:25


Kocaeli’de daha önce Gebze ve Darıca ilçelerinde çok sayıda gasp ve hırsızlık olayına karışan bir sülaleye mensup 7 kişi yaklaşık 2 milyonluk vurgunlarının ardından Eylül ayında yakalanarak tutuklanmıştı. Aradan geçen 3 ayın ardından aynı sülaleye mensup 2 kişi daha, Dilovası ve Darıca ilçelerinde banka ve tapu dairelerinden para ile çıkan şahıslardan yaklaşık 360 bin TL gasp edince Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre Dilovası ilçesinde 27 Ekim’de meydana gelen olayda, bankadan para çektikten sonra arabası ile evine giden A.U. (48) isimli şahıs, kendisini takip eden iki kişi tarafından savunmasız olduğu bir anda saldırıya uğrayarak 300 bin TL’ni çaldırdı. Darıca’da 14 Kasım’da meydana gelen olayda ise tapu dairesinden satış yaptıktan sonra aldığı 65 bin TL para ile otomobiliyle evine dönmek isteyen B.E. (30)’yi takip eden iki kişi, B.E.’nin otomobilinden ayrıldığı bir anda otomobilin camını kırıp araç içerisinde bulunan parayı çalarak olay yerinden kaçtılar.


Yaşanılan 2 olay sonrasında vatandaşların ihbarda bulunması üzerine inceleme başlatan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro ekipleri, aylar süren araştırmalar sonucunda şahısların kullandıkları otomobilin sahte plakalı olduğunu tespit ettiler. MOBESE ve güvenlik kameralarını inceleyen ekipler otomobilin gerçek plakasını ve şahısların kimliklerini tespit etti. Yapılan araştırmalar sonucunda S.M. Ankara’da, Ş.M. ise Kırklareli’de yakalandı. Kocaeli’ye getirilen şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildiler.


Akraba oldukları belirlenen şahısların akraba oldukları ve benzer suçlardan 20’ye yakın suç kaydının olduğu belirlenirken, şahısların mensup olduğu sülaleden 7 kişinin, daha önceden aynı suçlardan Kocaeli Emniyeti ekiplerince yakalanarak sevk edildikleri adliyede tutuklanmıştı.




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