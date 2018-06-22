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22 Haziran 2018 12:43

Barbaros Mahallesi Kapalı Semt Pazarının temeli atıldı

Başiskele’de mahalle sakinlerinin ve pazarcı esnafının hayatını kolaylaştıracak kapalı semt pazarlarından bir yenisi Başiskele Belediyesi tarafından Barbaros Mahallesi’ne yapılıyor.

Barbaros Mahallesi Kapalı Semt Pazarının temeli atıldı

22 Haziran 2018 12:43


Kullar Yakacık Mahallesi ve Yeniköy Merkez Mahallesi’nde hizmete giren semt pazarlarının ardından Başiskele’nin üçüncü ve modern kapalı semt pazarı Barbaros Mahallesi’nde şekilleniyor. Mahalle halkı ve pazarcı esnafının taleplerini yerine getiren Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, kapalı semt pazarları ile geleneksel pazar yerlerini çevresel sorunlara neden olmayacak şekilde sağlıklı ve modern hale dönüşüyor.


Bunlardan biri olan ve rekreasyon alanı ile birlikte 13 bin 270 metrekare alanda yapımına başlanılan Barbaros Mahallesi Kapalı Semt Pazarı’nın kullanım alanı 2 bin 640 metrekare olacak. İdari bina ve sosyal tesis, mescit, bay, bayan, engelli tuvaletleri, zabıta odası, çay ocağı, çocuk oyun parkı, dinlenme ve oturma alanları ile 124 araçlık otopark bulunacak kapalı pazar yeri zemin betonunun atılmasıyla şekillenmeye başladı.




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