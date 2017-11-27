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27 Kasım 2017 13:00

Barınma Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi yenilendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı, Barınma Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi yenileme çalışmalarının akabinde hizmete açıldı.

Barınma Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi yenilendi

27 Kasım 2017 13:00


Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi Kimsesiz, yardıma muhtaç, il dışı hasta refakatçileri ve tedavi gören hasta vatandaşların konaklaması amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından faaliyet gösteriyor. Merkez, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yenileme çalışmalarıyla kapasitesi yükseltildi ve daha modern bir hale getirildi. Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi gerçekleştirilen tadilat çalışmaları öncesinde 17 oda ile hizmet veriyordu. Oda sayısının 17’den 23’e çıkarıldığı merkeze, 1 erkek odası, 2 kadın odası ve 3 hasta ve refakatçi odası olmak üzere toplam 6 oda ve 16 yatak ilave edildi. Gerçekleştirilen bu yenileme çalışmalarıyla merkezin kapasitesi arttırılarak, vatandaşlara daha kaliteli hizmet verilmeye başlandı.


Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi’nde gerçekleştirilen yenileme çalışmalarıyla güvenlik acısında da çalışmalar yapıldı. Merkezin giriş ve çıkışlarındaki turnikelere, yüz tanıma sistemi yerleştirildi. Böylelikle bina içerisinde, kaç misafirin olduğu ve hangi saatlerde giriş çıkış yaptıkları görüntülenebiliyor. Yüz tanıma sistemi aynı zamanda tüm oda girişlerine yerleştirilerek, odaya sadece ilgili kişilerin giriş çıkışı sağlanmış oldu. Bu güvenlik çalışmalarıyla binaya izinsiz giriş çıkışlar önlenerek, güvenlik arzu edilen seviyeye yükseltildi.


Merkezde yenileme çalışmaları sonrasında hasta, refakatçi ve diğer misafirler için odalar daha kullanışlı ve daha donanımlı hale getirildi. Tüm odalarda standart olarak televizyon, mini buzdolabı, lavabo-banyo, giysi dolabı, telefon ve bazalı yataklar eklendi. Merkezde hasta ve refakatçileri için 11 oda tasarlandı. Yüz tanıma sistemiyle hasta ve refakatçilerinin odalara girişleri de kolaylaştırıldı.


Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi’nde kalan ihtiyaç sahibi vatandaşlar, yılın 365 günü 24 saat verilen hizmetlerden ücretsiz olarak yararlanabileceği öğrenildi.




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