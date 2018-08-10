‘Barış Masası’ 4 bin kişiye yardımcı oldu

Körfez Belediyesi ‘imar barışı’ uygulaması kapsamında vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla bilgilendirme masası oluşturmuştu. İki personelin görevlendirildiği ve vatandaşlara yardımcı olarak işlerini kolaylaştırmaları için oluşturulan masaya bugüne kadar 4 bin kişi geldi. Yetkililer, sabah saatlerinden itibaren masaya gelen vatandaşlara yardımcı olduklarını belirterek, “Belediyemize gelen vatandaşlara uygulamadan yararlanmak için neler gerektiğini ve nerelere, ne şekilde başvuru yapabileceklerini anlatıyoruz” dedi.

Türkiye genelinde 13 milyondan fazla vatandaşı ilgilendiren imar barışından yararlanmak isteyenler 31 Ekim 2018 tarihine başvurularını e-devlet üzerinden veya Kocaeli Valiliği’ndeki Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nden yapılabiliyor. Başvurularda vatandaşlar öncelikle bağlı bulundukları belediyelerden emlak rayiç bedeliyle ilgili belge alacaklar. E-devlet şifresi bulunan vatandaşlar internetten e-devlete girerek buradan Çevre Şehircilik Bakanlığı ile ilgili sayfa üzerinden gerekli bilgileri doldurarak başvurularını yapabiliyorlar.