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28 Haziran 2018 11:30

Barış Sosyal Tesisi’nde son aşamaya gelindi

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in Barış Mahallesi ve çevre mahallere hizmet verecek projesi, Barış Sosyal Tesisi’nde çalışmalar son aşamaya geldi.

Barış Sosyal Tesisi’nde son aşamaya gelindi

28 Haziran 2018 11:30


Kaba inşaat çalışmaları biten projede çevre düzenlemesi ve ince işçilik çalışmaları sürüyor. Bölgenin tüm ihtiyaçları düşünülerek hayata geçirilen projenin dış cephe çalışmaları da tamamlandı. Bölgeye hizmet edecek olan Barkı Parkı Sosyal Tesisi kafe-restoran, düğün salonu, taş fırın, mescit, çocuklar için oyun alanı, idari ofislerden oluşuyor. Bölgedeki ailelerin nezih bir ortamda yemek yiyecekleri bir restorana sahip olacak tesiste bölge sahipleri düğün, nişan ve toplantılarını da yapabilecek. Çalışmaların yoğun bir tempoda devam ettiğini ifade eden yetkililer belirlenen sürede tesisin hizmete gireceği bilgisini verdi.




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