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20 Temmuz 2018 10:40

Bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesi D-100 karayolunda kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu araçta sıkışan 2 kişi yaralandı.

Bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

20 Temmuz 2018 10:40


Kaza, 22.00 sıralarında Kartepe-Ankara istikameti otoyol gişeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ankara istikametine seyir halinde olan sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 GMV 60 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Hurdaya dönen araçta bulunan sürücü ve yanındaki yolcu araç içinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, 112 acil sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.


Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Üzerinden kimlik çıkmayan sürücüsü ve arkadaşı B.B. ambulansla Seka Devlet ve Kocaeli Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Kazada hurdaya dönen otomobil, polis ve vatandaşların yardımıyla yol kenarına alınırken, kaza hakkında inceleme başlatıldı.




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