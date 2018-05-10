Kaza sebebiyle yol trafiğe kapandı.

Kaza, sabah saat 9 sıralarında Kocaeli’nin Başiskele ilçesi D-130 karayolu üzerinde Seyman battı-çıktı Gölcük istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi belirlenemeyen sürücü, 34 KR 9308 plakalı tır ile seyir halindeyken, bilinmeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır, köprü yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Bu sırada kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Sağlık’a haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kazada yaralanan iki sürücüyü Gölcük Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Kaza nedeniyle D-130 karayolunun Gölcük istikameti uzun süre trafiğe kapandı. Tırın yoldan çekilmesinin ardından trafik normal seyrine döndü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.