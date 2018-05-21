Başarılı sporcu 2 altın madalya ile döndü

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu başarılı masa tenisçi Neslihan Kavas Slovenya’dan altınla döndü. Mavi Beyazlı sporcu, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu yıllık takviminde yer alan Uluslararası Masa Tenisi Turnuvasında Milli Takımı temsilen katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un başarılı sporcusu Neslihan Kavas, Slovenya’nın Lasko kentinde düzenlenen Paralimpik Masa Tenisi Slovenya Açık Turnuvasına Milli Takımımı’nı 2 kategoride Class 9 kategorisinde yarışan Neslihan Kavas, finalde Brezilyalı rakibini 3-1 yenerek altın madalya kazandı. Başarılı sporcu Class 9-10’da takım kategorisinde Merve Cansu Demir ve Hilal Türkkan’ın da içerisinde bulunduğu takımlar finalinde de Brezilya’yı 2-1 yenerek altın madalyayı elde etti.