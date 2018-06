Cumhurbaşkanımızın bu noktada tecrübesi, birikimi daha da ön plana çıktı. Bugün sandık konsa seçim birinci turda biter. İnşallah önemli bir farkla Cumhurbaşkanımız ilk turda seçimi alır. AK Parti 300’ün üzerinde milletvekili çıkaracak noktaya geldi” dedi.

Kocaeli’nde bulunan bir otelde gerçekleşen toplantıya, yerel medya kuruluşlarının temsilcileri, haber ajanslarının sorumluları ile basın mensupları katıldı. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, toplantıda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Seçim tahmininin sorulması üzerine Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Bizim geleneğimizde seçimlerden önce hedeflediğimiz oy oranını açıklamak vardı ama bu çık erken seçim oldu. Bu seçim takvimi çok sıkışık. Bizim hedefleri vermek için yapmamız gereken çalışmayı yapma fırsatımız olmadı. Biz rakam verirken kafamıza göre vermiyoruz. Partinin genel durumuna, rakiplerin genel durumuna bakarak tahmin veriyoruz. Bizim AK parti Kocaeli olarak kriterimiz şu; 7 olursa kendimizi başarılı saymayız, 8 normal, 9 başarıdır. Genelde Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda biteceğini düşünüyorum. Son bir haftadır, alanların şenlenmesi ile herkesin adayları tartma imkanı oldu. Cumhurbaşkanımızın bu noktada tecrübesi, birikimi daha da ön plana çıktı. Bugün sandık konsa seçim birinci turda biter. İnşallah önemli bir farkla Cumhurbaşkanımız ilk turda seçimi alır. AK Parti 300’ün üzerinde milletvekili çıkaracak noktaya geldi” diye konuştu.

Gençlerin adaylığını ile ilgili konuşan Fikri Işık, “Elif Nur Bayram 11. sırada, 18 yaşında. AK Parti bir ilki yaptı. Bizi eleştirenlerden beklentimiz seçilecek sıraya bir genci koymalarıydı. İnşallah önümüzdeki dönemlerde o da olacak. 25 yaş altında, seçilecek yerde milletvekili adayları var. AK Parti siyasette gençlere alan açan bir parti. Şimdi çok daha genç kadrolar var. Çok genç bakanlarımız var” şeklinde konuştu.

Birçok bakanın milletvekili listesinde yer aldığının sorulması üzerine ise Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Referandum sürecinde pek çok propaganda yapıldı, meclisin çok zayıf olacağı çok söylendi. Yeni sistemde meclisin ne kadar ağırlığı olacağının göstergesi. Tüm bakanların listelerde, liste başlarında yer alması, AK Parti aslında en önemli aktörleri meclise taşıyarak, meclisin önemli bir işlev göreceğini göstermiş oldu. Bu meclise verilen önemin göstergesidir. Yeni sistemin kurgulanmasında meclisin çok önemli rol oynayacağını, meclis hükümet ilişkilerinin dengede olacağına bir işaret. Ben öyle yorumladım” cevabını verdi.

Kandil’e yapılması konuşulan terör harekatı ile ilgili düşüncelerini paylaşan Başbakan Yardımcısı Işık, “Türkiye uzun süre savunma konseptini tercih etti, kendisine bir saldırı olursa o saldırıyı cezasız bırakmama stratejisini yürüttü. Şu andaki stratejimiz taarruz. Terör tehdidi nerede olursa, yerinde bertaraf etme stratejisini uyguluyoruz. Onun için 15 Temmuz’dan 40 gün sonra Fırat Kalkanı Harekatını başlattık. Küresel güçlerin teşviki ve desteği ile oluşturulmak istenen terör devleti tehdidine karşı, Afrin operasyonunu başlattık. Orada teröristleri tamamen temizledik ve orada yaşayan sivilleri özellikle daha iyi imkanlarla buluşturmanın mücadelesini yaptık. Sincar’a ciddi operasyon yaptık. Şimdide Kuzey Irak’ta, özellikle terör örgütünün bize tehdit oluşturacağı noktada başını ezmek için operasyonları sürdürüyoruz. Zamanlaması, taktikleri tamamen bir askeri çerçevede ele alınır. Herkesin şunu bilmesi gerekiyor; Türkiye, terör tehdidi nereden gelirse gelsin yerinde imha etme hakkına sahiptir. Geçen yıl Milli Savunma Bakanı iken iftarı Yüksekova’da yaptık, sahur programını Dağlıca’da yaptık. O sırada SİHA ve İHA’lar Van, Batman’dan kalkıyordu. Cizde ve Yüksekova’dan kalkması gerektiği söylendi. Bunun üzerine Cizre ve Yüksekova’da SİHA, İHA üssü oluşturduk. Şimdi Kuzey Irak harekatında SİHA ve İHA’lar Cizre’den kalkıyor, yakında Yüksekova’dan kalkacak. Bu bize harekat kolaylığı sağlıyor. Van’dan Yüksekova’ya geliş mesafesi kalkmış oldu. Bu tip kararları yerinde ve hızlı alıyoruz. SİHA’nın yerlilik oranı yüzde 97. Bu dünyada çok az ülkenin başardığı bir nokta. İnsan kaynağına yatırım yapmayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Sandık güvenliği ile ilgili açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı Işık, “AK Parti dönemi değil, 1950’den bu yana kadar yapılan tüm seçimlerde, hangi iktidar olursa olsun en çok seçim güvenliği konularına dikkat ediyor. ‘1 oyun bile takipçisi olacağız’ diyorlar. Bundan biz memnuniyet duyarız, bugüne kadar neden takipçisi olmadıklarını da sorarız. Hayır çıkacak beklentisi ile kendi tabanlarını hareketlendiren, seçik akşamı gerçekler ile yüz yüze gelen insanların suçu kendilerinde değil de, seçim güvenliğinde aramalarının bizim kabul etmemiz mümkün değil. Şimdiden böyle bahanelere sığınmasınlar. Her şey açık ve şeffaf yapılıyor. En yüksek oyu almış 5 partinin sandık kurulunda üye bulundurma hakkı var. Sandık kurulunun oluşumu ile başlayan süreçte, oyların seçim kuruluna gelene kadar temsilci bulundurma hakkı var, bu kadar açık ve şeffaf bir ortamda seçim güvenliği tartışması yapmak ne anlama geliyor. Bana göre gördükleri mağlubiyete kılıf uydurma anlamına gelir. Türkiye’de her şey olabilir ama sandıkta hile olmaz. Buna kimse de müsaade etmez. Bu konuda tereddüt taşıyan varsa, sandık kurullarına mutlaka görevlilerini koyun. Gönüllü müşahitlerinizi de koyun. Her türlü işlemi denetleyin ama mağlubiyetlerinize kılıf aramayın. Son haftalarda seçim güvenliği duymaya başlarsınız bilin ki muhalefet mağlubiyeti kabul ediyor demektir. Hiç kimse, lokal özellikle belli bölgelerde yoğunlaşan baskınları bir kenara bırakıyorum insanlar verdiği oyların başka yere yazıldığı tereddüdünü yaşamadılar” ifadesini kullandı.

Parti içinde bazı isimlerin gruplaştığı, küs olduğunun sorulması üzerine Başbakan Yardımcısı Işık, “Bir siyasi partinin içindeyiz. Herkesin ayı şeyi düşünmesini bekleyemeyiz. Kanarya Severler Derneği üyesi değiliz. Siyasi partilerde farklı düşünen insanlar olacaktır. Ben partinin kuruluşundan beri içindeyim. Farklı düşünüyor diye elini sıkmayan kimseyi görmedim. Bundan sonra da inşallah olmaz. Dün Gebze’deydim. Sahurdan önce partinin kuruluşundan beri hizmet veren herkes oradaydı. Bende siyasette hiçbir zaman ekipçilik yapmadım. Takım oyunu oynadım, hala oynuyorum ama şu adam benim adamım anlayışı olmadı. Parti içi yarışa girdiğimiz arkadaşlarımız oldu. Partide farklı düşünen olmazsa o zaman parti realiteden kopar. AK Parti’yi dinamik tutan bu. Biz kapalı toplantıda otururuz herkes kendi düşüncesini ortaya koyar. Bu bakanlar kurulunda da, MKYK’de de böyle oluyor. Esas olan mutabakattır” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilgili hiç düşüncesinin olmadığını ifade eden Fikri Işık, “İbrahim Bey’i çok başarılı buluyorum. Bundan sonra bize hangi görev verilirse onun dışında bir seçenek yok. İbrahim Bey’i bu şehir seviyor. AK Parti’ye oy vermeyen seçmen bile İbrahim Bey’e güven duyuyor. Bu noktada hiç zaman talebim olmadı. Bana sorarlarsa benim görüşüm açık. Bana sormadan farklı değerlendirmeler yaparlar genel merkezin, genel başkanın takdiri. Büyükşehir belediye başkanlığı hiç gönlümden geçmedi. Her noktada İbrahim Bey’e destek olmaya çalıştım. Bundan sonra Allah nasip ettiği sürece bu arzumu sürdürmeyi ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.