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20 Mayıs 2018 16:18

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Erzurumlular’ın sevincini paylaştı

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Darıca Sahili’nde Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un şampiyonluk maçını seyreden vatandaşların sevincine ortak oldu.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Erzurumlular’ın sevincini paylaştı

20 Mayıs 2018 16:18


Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un, Spor Toto 1. Lig final karşılaşmasında, Gazişehir Gaziantep’i penaltılar sonucunda 5-4 mağlup ederek Spor Toto Süper Lig’e yükseldiği maçı, Darıca Sahili’nde kurulan dev ekranda izleyen Erzurumlu sporseverlerin sevinçlerine Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ve Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ortak oldu. Maçın bitiş düdüğünün çalması ile adeta karnaval havasının yaşandığı Darıca Sahili’nde şampiyonluk kutlaması yapan sporcular, şampiyonluk heyecanına ortak olan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ve Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’a da teşekkür ettiler.




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