Dini temeli sağlam olan ama hayatın her alanına atılan, özgüveni yüksek, milli ve manevi değerlerine sahip gençler yetiştirmek imam hatiplerin amacı olmalı” dedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen 4. Uluslararası Arapça Münazara Şampiyonası’nda dünya birincisi olan İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi. Okulda gerçekleşen ziyarete Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik katıldı. İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Fatih Şenocak protokol üyelerini okulun önünde karşıladı. Daha sonra Başbakan Yardımcısı Işık ve beraberindekiler öğretmenlerle bir araya geldi.

“Dinimizin doğru kaynaklardan öğrenilmesi ve topluma aktarılması açısından imam hatiplerin önemi çok”

Ziyarette konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Bizim inancımızda bir lisan iki insan demek anlayışı hakim. Lisan öğrenmek bizim için son derece önemli. Hele hele imam hatip lisesinde okuyan öğrencilerin Arapçayı öğrenmesi, dinin doğru anlaşılması, dinin kaynaklarından bizzat öğrenilmesi ve bugün dini tahrip etmeye çalışan aşırı uçlara insanları yönlendirmeye çalışanların önünde engel olmak açısından da son derece önemli. Bu açıdan imam hatip liselerimizin çok ama çok önemli fonksiyonu var. Hem dinimizin doğru kaynaklardan öğrenilmesi ve topluma aktarılması açısından imam hatiplerin yadsınamaz bir fonksiyonu var. Hem de bunu orijinal kaynaklardan okuyabilme kabiliyeti kazanmak son derece önemli” dedi.

“İmam hatiplerden beklediğimiz sadece dini ilimlere odaklanmamız değil”.

Dünya Arapça münazara yarışmasında birinci olan öğrenci ve öğretmenleri tebrik eden Işık, “Arap ülkelerinin de girdiği bir yarışmada onlarda daha iyi bir performans gösterip, bu başarıyı elde etmeleri hepimizin göğsünü kabarttı. Ben de İzmit İmam Hatip Lisesi mezunu olarak ayrıca iftihar ettim. İmam hatiplerden beklediğimiz sadece dini ilimlere odaklanmamız değil dini temeli sağlam olan ama hayatın her alanına atılan, özgüveni yüksek, milli ve manevi değerlerine sahip gençler yetiştirmek imam hatiplerin amacı olmalı” ifadelerini kullandı.