Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, kanaat önderleriyle bir araya geldi

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli’nin Körfez ilçesi Hereke Mahallesi’nde vatandaşlarla ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılanan Başbakan yardımcısı Fikri Işık’a ziyaretlerinde Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve AK Parti Kocaeli İl yöneticileri eşlik etti. Akşam saatlerinde ziyaretlerini gerçekleştiren Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, ilk olarak ilçede bulunan kanaat önderleri ile bir araya geldi. Kanaat önderleri ile fikir alışverişinde bulunan Fikri Işık, daha sonra ilçede bulunan Ordulular ve Gümüşhaneliler Derneği’ne ziyarette bulundu.

STK ve kanaat önderleri ziyaretlerinin ardından kapı kapı dolaşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, vatandaşlarla bir araya gelip sorunlarını dinledi. Tek te vatandaşların sorunlarına cevap veren Işık, ziyareti sırasında yürütülen projeler ve seçim süreci hakkında vatandaşlara bilgiler aktardı.