Sınıf öğrencilerine ve öğretmenlerine 40 bin 761 dizüstü bilgisayarın dağıtım törenine katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, her yıl 6. sınıf öğrencilerine dizüstü bilgisayar dağıtımını bu yıl da devam ettirdi. 40 bin 761 dizüstü bilgisayar gerçekleştirilen törenle 6. Sınıf öğrencilerine ve bilişim öğretmenlerine dağıtıldı. Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleşen törene Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Koacaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Kocaeli Millet Vekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, STK Temsilcileri ve çok sayıda öğretmen ile öğrenci katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Geleceğin bilişimcisi, geleceğin yazılımcısı, bu bilgisayarları üreten mühendisler olacaksınız sizler. Yarınımız sizlersiniz, onun için sizlere değer veriyoruz. İnanıyorum ki bu şehrin ve bu ülkenin geleceğine çok büyük hizmetler yapacaksınız” dedi.

Daha sonra konuşan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutlarken konuşmasında öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Törende konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Şu anda Dünyada ülkeler arasında büyük bir yarış var. Ekonomik alanda yarış var, siyasi alanda yarış var, savunma ve güvenlik alanında yarış var, tarım alanında yarış var, turizm alanında, her alanda yarış var. Ama bu yarışın sonucunu belirleyecek tek bir alan var. Bu alanda eğitim alanıdır. Bugün Dünyada en iyi eğitim sistemine sahip ülke, hiç kuşkunuz olmasın yarın Türkiye en kalkınmış ülkesi olacak. O yüzden eğitim bizim 2. Plana atacağımız, geri plana atacağımız bir kavram ve konu değil. İktidar olarak iktidara geldiğimiz ilk günden beri eğitime çok büyük yatırım yaptık” dedi.

İktdarın yaptığı eğitim yatırımlarının başarıya ulaşmasını sağlayacak kişilerin öğrenciler olduğunu dile getiren başbakan Yardımcısı Işık, “İşte biz bu adımları atarken sizden de beklentimiz aman ha zamanınızı boşa geçirmeyiniz. Zamanınızı sadece oyunlarla harcamayın. Aksine oyunu oynayan değil, yazan insanlar olun. Onun için yakında Kocaeli’de bir kodlama seferberliği başlatmak istiyoruz. Kocaeli Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı, İl Milli Eğitim Müdürü, kamudaki ilgili tüm arkadaşlarımız bir araya gelip Kocaeli’de bir kodlama seferberliği başlatacağız” şeklinde konuştu.

Tören protokol konuşmalarının ardından öğretmenlere ve öğrencilere bilgisayarlarının dağıtılmasıyla son buldu.