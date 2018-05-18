Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli’de AK Parti Kocaeli Teşkilatı tarafından bu yıl 4.’sü düzenlenen sivil toplum kuruluşları iftar yemeğine katıldı. Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleşen iftar programına Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Kocaeli İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy, ilçe belediye başkanları, AK Parti İlçe başkanları, oda başkanları, sendika başkanları ve 1000’ne yakın STK başkanları ve yöneticileri katıldı.

“Bizim gücümüz, İslam milletlerine, geri kalmış milletlere umut olacak”

İftar yemeği öncesinde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, güçlü bir gelecek için güçlü bir millet olunması gerektiğini söyleyerek, “Değerli kardeşlerim daha güçlü olacağız, bir olacağız, birbirimize değer vereceğiz. Dua edip, gelişecek, kalkınacak ve güçlü olacağız. Bu dünyayı sömüren, kan gölü haline getiren hainler ancak güçten anlar. Onun için bizim gücümüz, İslam milletlerine, geri kalmış milletlere umut olacak. Onların geleceğe yönelik umutları hiçbir zaman sönmeyecek ve bizim mücadelemizi de örnek alacaklar” dedi.

“Kudüs sadece 3 dinin de kutsal şehridir”

Karaosmanoğlu’nun ardından sözü devralan Başbakan Yardımcısı Işık, “Şimdi İstanbul’daki büyük Kudüs mitinginden geldik. Orada Sayın Cumhurbaşkanımızı dinledik. Maalesef Kudüs’ü sadece Müslümanların bir sorunu olarak görmek çok büyük bir eksikliktir. Kudüs, meselesi bugün bir insanlık meselesidir. Çünkü Kudüs sadece Müslümanların değil, Yahudi ve Hristiyanların da kutsal şehridir. Onun için Kudüs’ün statüsünü değiştirmeye yönelik her hareket, sadece Müslümanlara yönelik bir hareket değil, bütün insanlara yönelik bir harekettir" diye konuştu.

"Komisyon kurulmasını umut olarak görmek istiyoruz"

Sadece Müslümanların değil, insanların üzerinde adeta bir ölü toprağı olduğunu ifade eden Işık, "Kudüs karşısında insanların çoğu kayıtsız. Bugün önemli gelişmeler oldu. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu, bir tarafsız inceleme komisyonun kurulması kararını aldı. Bunu sevinçle ve geleceğe yönelik bir umut olarak görmek istiyoruz. Şu an devam eden toplantının ardından İslam İşbirliği Teşkilatı da bu konuda çok net kararlar alıp dünyaya duyuracak" şeklinde konuştu.

"Kudüs’te Osmanlı dönemindeki huzur yeniden yeşersin"

Kudüs’teki olayların son bulmasını beklediklerini söyleyen Işık, "İstiyoruz ki Kudüs’te barış olsun, istiyoruz ki tüm insanların Kudüs’te Osmanlı döneminde bulduğu huzur, tekrar yeniden yeşersin ve adeta terör devleti haline gelen İsrail yaptıklarını cezasını ödesin. Bu konuda Cumhurbaşkanımız önderliğinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

“Dünya ölçeğinde başarılar elde etme gayreti içerisindeyiz”

Kocaeli’ni Türkiye genelinde ilk sıraya taşımak için çalıştıklarını dile getiren Işık, sözlerini şöyle tamamladı:

“Günümüzde sadece ülkeler, rekabet etmiyor. Günümüzde rekabet, şehirler arasında da yapılıyor, şehirler arasında da büyük yarış var. Her şehir kendi ölçeğindeki diğer şehirler ile yarışırken aynı ölçekte bütün dünya şehirleri ile de yarışmak durumunda. İşte böylesine rekabetin yoğun olduğu dünyada biz de Kocaeli’de sorumluluk yüklenmiş insanlar olarak, şehrimizi hem ülkemiz birincisi olması yolunda hazırlarken hem de diğer taraftan Dünya ölçeğinde başarılar elde etme gayreti içerisindeyiz."

Program konuşmaların ardından gerçekleştirilen Kuranı kerim tilavetinin ardından iftar yemeği ile sona erdi.