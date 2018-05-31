Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli’de MHP ve Büyük Birlik Partisi il teşkilatlarını ziyaret etti. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’a ziyaretlerinde AK Parti Kocaeli İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy eşlik etti. İlk olarak MHP Kocaeli İl Teşkilatı’nı ziyaret Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ı MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü karşıladı.

“İstedik ki Türkiye’ye yönelik hesap yapanların bütün hesapları darma dağın olsun”

Ziyarette konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişin hazırlıkları yapıldı. AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi birlikte bu çalışmaları yaptı. Daha sonra bu meclise geldi. Mecliste AK Parti ve MHP milletvekillerinin oyları ile kabul edildi. Halka götürüldü ve halkımızda 16 Nisan 2017’deki referandumda bu değişiklikleri onayladı ve bu sistemin yürürlüğe girmesinin önünde her hangi bir engel kalmadı. Bu sistemin 2019 1 Kasım’ında devreye sokacaktık ancak gelişen iç ve dış olaylar, özellikle Bahçeli’nin bir erken seçimin Türkiye açısından zaruret olduğunu ifade emesi ile birlikte bir erken seçim kararı alındı. Şimdi inşallah 24 Haziran’da bu seçimi yapacağız ve seçimi yapınca da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de fiilen devreye girmiş olacak. Biz bu süreçte AK Parti, MHP, ve BBP olarak dedik ki biz milli güçlerin Türkiye’nin bölgesinde gücünü kırmak isteyenlere karşı Türkiye’nin gücünü korumak isteyen tüm güçleri ittifak içine davet ediyoruz. Bu daveti Saadet Partisi’ne de yaptık. Diğer partilere de yaptık. İstedik ki toplumsal zeminimiz o kadar güçlü olsun ki Türkiye’ye yönelik hesap yapanların bütün hesapları o zemine çarpsın ve darmadağın olsun” dedi.

“Bölgenin huzur ve istikrarına karşı tehdit oluşturabilecek her şeye karşı koymayı sürdüreceğiz”

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın bir sonraki durağı Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Teşkilatı oldu. Büyük Birlik Partisi Kocaeli İ Binası’nda gerçekleşen ziyarette ise Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ı Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Başkanı Serhat Duyar ve parti teşkilatı karşıladı. AK Parti Kocaeli İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy’un da yer aldığı ziyarette konuşan Işık, “Gerçekten Türkiye son dönemde hem iç hem de dış bünye de özellikle bölgesel anlamda çok önemli sınamalarla karşı karşıya kaldı. Bölgemizi yeniden şekillendirmek isteyen güç merkezleri bölgemizde bir terör koridoru, terör devleti oluşturmak için epey bir mücadele ettiler. Ama hamdolsun. Türkiye, oyun kurucu gücü ile bölgede Türkiye’ye rağmen bir şey yapılamayacağını fiilen masada ve sahada gösterdi. Önce Fırat Kalkanı Harekatı ile sonra da Zeytin Dalı Harekatı ile bölgemizde bir terör devleti kurulmasına fiilen engel oldu. İnşallah bundan sonra da bölgede Türkiye’nin hak ve menfaatlerini etkileyecek, tehdit oluşturabilecek, bölgenin huzur ve istikrarına karşı tehdit oluşturabilecek her şeye karşı koymayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından BBP Kocaeli İl Başkanı Serhat Duyar, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’a Muhsin Yazıcıoğlu’nun fotoğrafını hediye etti.