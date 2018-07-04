AK Parti Körfez ilçe Teşkilatı, 24 Haziran seçimlerinde Körfez’de elde edilen başarıda en büyük pay sahibi olan teşkilat üyelerini yemekte ağırladı. Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi ile birlikte Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen yemeğe Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Milletvekilleri İlyas Şeker, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Sami Çakır, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman ve Emine Zeybek, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, AK Parti İl Başkan Vekili Orhan Barış, İlçe Başkanı Şener Söğüt ve yönetimi ve partililer katıldı.

Düzenlenen programda konuşan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, teşkilat üyelerine teşekkür ederek başladığı konuşmasında, “Cumhurbaşkanlığı Hükumet sistemimiz hayırlı olsun. Ne günlerden ne günlere geldik. Daha lise çağlarındayken ’nasıl olacak yarabbi’ diyorduk. Bu ülkede başörtüsü yasak, inananların önü kapalıydı. Ama yüce Allah’a şükürler olsun ki Recep Tayyip Erdoğan gibi bir baba yiğidi buraya gönderdi. Biz de Körfez olarak seçimlerde gece gündüz demeden çalıştık. Başarıda en büyük pay kuşkusuz teşkilat üyelerimizin” dedi.

Toplantıda konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Girdiğimiz 14. seçim sonucunda da gülen taraf biz olduk. Çünkü biz iyi niyetle, samimiyetle, gayretle ve uyum içerisinde çalıştığımız için başarı bize nasip oluyor. Bunu muhalefet yapamadığı için seçimden sonra hangi mazereti üretirizin çalışmasını yapıyor. Hiçbir mazeret başarının yerini tutmaz. Biz bu prensibe inandığımız için mazeret üretmiyoruz. Seçimlerde çok güzel bir sonuç ile defteri kapattık. Bu süreçte emek veren bütün teşkilat mensuplarına şükranlarımı sunuyorum. Körfez’de büyük bir gayret gösterdik. Tüm teşkilatımız, Belediye Başkanımız her birimiz büyük bir gayret gösterdi. Ve seçimlerde yüzde 55,2’nin üzerinde bir destek ile seçimi bitirmiş olduk. Milletvekilliğinde daha iyi bir sonuç almalıydık. Almamız gereken dersleri çıkaracağız. Biz ders çıkaracağız derken birileri yüzde 18’i yeterli görebilir” diye konuştu.

“Yerel seçimlere daha iyi hazırlanacağız” diyen Işık, “Yerel seçimlerde de yüzde 50’nin üzerinde bir oyla zaferimizi ilan edeceğiz. Körfez halkına hizmet etmenin onur ve gururunu hep birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Durmak yok, yola devam. Artık daha sık bir araya geleceğiz. Her bir kardeşimin, dava arkadaşımın yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Başbakan yardımcısı Fikri Işık ve protokol üyeleri tarafından teşkilat üyelerine teşekkür plaketi verdi.