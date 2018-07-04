Başbakan Yardımcısı Fikri Işık mazbatasını aldı

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Milletvekili seçilmesi sonrasında mazbatasını aldı. AK Parti’den Kocaeli Milletvekili seçilen İlyas Şeker, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Sami Çakır, Cemil Yaman ve Emine Zeybek ile birlikte Kocaeli Adliyesine gelen Fikri Işık, mazbatalarını İl Seçim Kurulu Başkanı Ağır Ceza Hakimi Yusuf Coşkun’dan aldı. Mazbataların teslimi sonrası açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Hem katılım hem de sükunet açısından dünyaya örnek bir seçim günü yaşadık” dedi.

Seçim atmosferinin Türkiye’nin demokratik olgunluğunun bir göstergesi olduğunu ifade eden Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Hem katılım hem de sükunet açısından dünyaya örnek bir seçim günü yaşadık. Yüzde 90’lara yaklaşan bir katılım, Batı demokrasilerinde görülmeyen bir katılımdır. Burada Türk halkının demokrasiye sahip çıktığının önemli bir göstergesidir. Kocaeli’de seçime katılımın yüzde 90’a yakın çıkması da aslında milletimizin geleceğine sahip çıkma iradesinin bir göstergesidir. Bundan dolayı milletimize şükran borçluyuz” dedi.

“Seçimin kazanı bütün milletimizdir” diyerek sözlerini sürdüren Işık, “Kazanan milletimiz, demokrasi ve kazanan Türkiye olmuştur. Bu sonuca hepimizin saygı duyması gerekir. Ve herkesin bu sonucu içine sindirerek buna göre davranması gerekir. Biz de bugün 7 milletvekili arkadaşımız geldik mazbatalarımızı aldık. İnşallah Cumartesi günü de yeminimizi edeceğiz. Yeni dönem için çalışmalarımıza başlayacağız” diye konuştu.

Kocaeli milletvekili olarak kentin faydasına olacak çalışmalara öncelik vereceklerini belirten Işık, “Bizim için önceliğimiz Kocaeli’nin hak ve menfaatleridir. İktidar partisinin milletvekili olarak da Kocaeli’nin en güzel hizmeti almasını sağlamaktır. Şehrin menfaatleri söz konusu olduğunda da arzumuz 13 milletvekili arkadaşımızın birlikte hareket etmesi ve bu konudaki çalışmaları parti ayrımı gözetmeksizin sürdürebilmektir. Bunun gayreti içerisinde olacağız. Ülkemiz, geleceğimiz, kadınlarımız, gençlerimiz için çalışmalarımızı bütün gücümüzle sürdürmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Açıklamaların ardından Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ve 6 milletvekili, ildeki ziyaretlerini sürdürmek üzere adliyeden ayrıldı.