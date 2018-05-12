Biz kendi adayımıza güveniyor muyuz? Güveniyoruz. Bizim adayımız karşısında ülkeyi yönetecek tecrübede, bilgide, birikimde, donanımda aday var mı? Yok. O zaman niye endişelenelim. Falanca şöyle filanca böyle demiş. Kim ne derse desin. Biz Recep Tayyip Erdoğan ne diyor, millet ne diyor ona bakıyoruz” dedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın yanı sıra Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ve çok sayıda STK temsilcisi katıldı.

"Türkiye’nin başında Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir lider olmasaydı Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Operasyonu yapılmazdı”

Programda konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Şu anda Dünya’nın özellikle de bölgemizin geçirdiği süreç tam olarak anlaşılamıyor. Bir DEAŞ belasını bölgenin başına saldılar. DEAŞ ortadan yok oldu ama hala bölge ile ilgili mücadele bütün şiddeti ile sürüyor. Bölgede bu mücadeleler sürerken, isteniyor ki Türkiye oyuna müdahil olmasın. Türkiye masada olmasın. Bölgenin geleceği ile ilgili karar verilme sürecinde Türkiye’nin etkisi ve gücü olmasın. Hatta bizim bölgede yapacağımız oyun planında Türkiye’ye zarar versek dahi Türkiye’nin sesi çıkmasın. Daha önceden bunu yapıyorlar mıydı? Yapıyorlardı. Yanı başımızda PKK’nın lider kadrosundan doğrudan emir alan bir PYD/YPG terör örgütü var. Bu terör örgütünün bölgede devlet kurması için her türlü gayreti gösteriyorlar ve diyorlar ki Türkiye aman siz bu işe karışmayın. Pardon. Sen 8-10 bin kilometre uzaktan geleceksin, bölgenin geleceği ile ilgili dizayn yapacaksın. Benim de milli güvenliğimi doğrudan etkileyen bir konuda, müdahil olmamı istemeyeceksin. Kimse kusura bakmasın. Türkiye hem kendi güvenliği hem de bölgenin huzur ve istikrarı için, bölgedeki her gelişmeye müdahil olmak durumundadır. Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Operasyonu bunu için yapıldı. Eğer Türkiye’nin başında Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir lider olmasaydı. İnanın Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Operasyonu yapılmazdı" ifadelerini kullandı.

"Bugün Türkiye kendi helikopterini, kendi tankını, kendi İHA’sını yapan bir konuma geldi”

Savunma sanayisinde yapılan yatırımları hatırlatan Işık, "Siz eğer savunma sanayiniz de tamamen dışa bağımlı bir ülke konumunda olursanız bırakın harekat yapmayı harekatın ‘H’sini bile ağzınıza alamazsınız. 14 ay Savunma Bakanlığı yapmış birisiyim. Eğer Türkiye 2002 yılında Cumhurbaşkanımızın o dönemde Başbakan olarak verdiği talimatlar doğrultusunda harekete geçmemiş olsaydı. 2002 yılından itibaren savunma sanayisinde yerlileşme ve millileştirme hamlelerini başlatmamış olsaydı inanın biz ne Fırat Kalkanı Harekatı’nı ne de Zeytin Dalı Operasyonu’nu yapamazdık. Bugün Türkiye dışarıdan bir cıvata gelmediği zaman helikopterlerin kalkamadığı bir ülke değil. Aksine kendi helikopterini, kendi tankını, kendi İHA’sını yapan bir konuma geldi" diye konuştu.

"Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısında ülkeyi yönetecek bilgi ve birikimde aday yok”

“Bu seçimler inşallah ilk turda sonuçlanacak ve Türkiye yeni sistemler idare edilmeye başlanacak" diyen Işık, "Elbette birilerini uykusu kaçıyor. Elbette birilerini fena halde morali bozuluyor. Halkımızdaki bu güçlü irade ve Cumhurbaşkanımıza yönelik bu güçlü teveccüh gördükçe birileri zıvanadan çıkıyor. Ne yaparsanız yapın. Sonuçta Allah’ın takdiri ve milletin desteği ile oluyor bu işler. Milletten destek almadan Türkiye’de hiç kimse bir şey yapamaz. Şu anda gördüğümüz kadarıyla milletimizin desteği Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan yana. Rakip o olmuş şu olmuş bizi hiç ilgilendirmiyor. Biz kendi adayımıza güveniyor muyuz? Güveniyoruz. Bizim adayımız karşısında ülkeyi yönetecek tecrübede, bilgide, birikimde, donanımda aday var mı? Yok. O zaman niye endişelenelim. Falanca şöyle filanca böyle demiş. Kim ne derse desin. Biz Recep Tayyip Erdoğan ne diyor, millet ne diyor ona bakıyoruz” şeklinde konuştu.