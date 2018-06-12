Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’tan Kocaeli’ye 9 Millet Bahçesi müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı seçim beyannamesinin ardından Başbakan Yardımcısı Fikri Işık da, AK Parti’nin Kocaeli beyannamesini açıkladı. İzmit’te bulunan Leyla Atakan Kültür Merkezi’ndeki programda Başbakan Yardımcısı Işık’ın yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili de hazır bulundu.

Seçim beyannamesini açıklayan Işık, "Millet Bahçesi bizim kadim medeniyetimizde var olan bir kavramdır. Sıradan bir bahçe değildir. İzmit Fuar alanını Millet Bahçesi’ne dönüştürüyoruz. Gebze Kışlamızın bir kısmını askeriyeden Büyükşehir Belediyemiz aldı. 600 dönümlük alanın bir kısmını kamu ihtiyaçları, eğitim ve bir büyük cami olarak kullanacağız ve Millet Bahçesi yapacağız. Bu alanı konut olarak değerlendirmeyeceğiz. 910 dönümlük askeri alan olan Darıca’da Millet Bahçesi olacak. Gebze’deki 200 dönümlük Hünkar Çayırı’nda da Millet Bahçesi yapacağız. İçerisinde bir müze de olacak. Kartepe’de askeri alana da Millet Bahçesi yapacağız. Başiskele Seymen Kışlası da Millet Bahçesi olacak. Derince askeri hastanenin olduğu alandaki hastaneyi onaracağız. Ortada kalan 100 dönümlük alanı da Millet Bahçesi yapacağız. Dilovası Bayrak Tepe’ye ve Gölcük Donanmada bulunan lojmanları yıkıp yerine Millet Bahçesi yapacağız" dedi.

Gebze-Sabiha Gökçen arası hızlı treni hayata geçireceklerini ifade eden Başbakan Yardımcısı Işık, "Kuzey Marmara Otoyolu inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Güney Marmara Otoyolu için ise projeler hazırlanıyor. Kocaeli’ye 3. devlet üniversitesini yapacağız. Gebze-Sabiha Gökçen-Yavuz Sultan Selim Köprüsü hattına kadar hızlı treni götüreceğiz. Körfez-Derince-İzmit ve Gebze-Darıca-Çayırova hatlarına metro yapacağız. Ayrıca yıkılan İsmetpaşa Stadyumu’nun yerine de Olimpiyat Hazırlık Merkezi inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.