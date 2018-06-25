Başbakan Yardımcısı Işık: “Bir destan daha yazdınız”

Kocaeli’nin Cumhurbaşkanının AK Parti’nin yanında olduğunu, her şeye rağmen Recep Tayyip Erdoğan’la beraber olduğunuzu, yola devam ettiğinizi gösterdiniz” dedi.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nin resmi olmayan sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başarısı Kocaeli’nde de büyük coşku ile kutlanıyor. Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan AK Parti Kocaeli İL Teşkilatı önünde bulunan alanda bir araya gelen yaklaşık 2 bin vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve partilerinin başarısının sevincini paylaştı. Uzun konvoylarla alana gelen vatandaşların yer aldığı kutlamaya Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, ilçe belediye başkanları, AK Parti Kocaeli milletvekilleri ve parti yöneticileri katıldı.

“Bir destan daha yazdınız”

Kutlamaya katılarak partililerinin sevincini paylaşan Başbakan Yardımcısı Işık, “Yine muhteşemsiniz. Allah hepinizden razı olsun. Bir destanı daha yazdınız. Kocaeli’nin Cumhurbaşkanının AK Parti’nin yanında olduğunu, her şeye rağmen Recep Tayyip Erdoğan’la beraber olduğunuzu, yola devam ettiğinizi gösterdiniz. Sadece Kocaeli’de değil, bütün dünyaya ilan ettiniz. Yine tarihi bir anda, tarihi bir günde başarının hep birlikte kıvancını yaşıyoruz. Sevgili Kocaeliler, sevgili dava arkadaşlarım, elde edilen zafer sıradan bir zafer, sıradan bir çalışmanın sonucu değildir. Elde edilen zafer, Türkiye’yi durdurmak isteyen güçlere karşı verilen inanılmaz bir zaferin sonucudur. Bizimle birlikte gece gündüz çalışan tüm teşkilatlarımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Partililerine sakin bir şekilde sevinçlerini yaşamalarını söyleyen Işık, yapılan provokasyonlara karşı galeyana gelmemelerini söyledi. Tören, düzenlenen havai fişek gösterisi ile devam etti.