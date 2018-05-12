Hatta şu andaki adaylara baktığımızda seçimin sonucunu tahmin etmemek mümkün değil. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk turda önemli bir farkla seçileceğine inanıyorum" dedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde AK Parti İl İştişare Kurulu Toplantısı’na katıldı. Toplantıda Başbakan Yardımcısı Işık’ın yanı sıra Bilim, Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Nihat Ergün, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve çok sayıda partili de hazır bulundu.

"İkinci bir sıçrama dönemine Türkiye’nin ihtiyacı var"

Programda konuşan Işık, "Türkiye 15-16 yıl öncesine göre fevkalade başarılara imza attı. AK Parti iktidarlarında bugün kimsenin küçümseyemeyeceği çok önemli işleri gerçekleştirdi. Ancak bunların kalıcı olması için de önümüzdeki süreçte de bu başarının sürdürülmesi lazım. İkinci bir sıçrama dönemine Türkiye’nin ihtiyacı var. İkinci sıçrama döneminin de bu 24 Haziran’daki seçimlerle birlikte başlayacağına inancım tam. Bu süreç 16 Nisan referandumunda yapılan hükumet sistemi değişikliğinin hayata geçeceği ilk seçim olması açısından da önemli. Halkımız destek verdi ve 16 Nisan’da hukümet sistemimizi değiştirdik. Şimdi bu geçişin sağlıklı olması için ve bu geçişte bir sorun yaşanmadan yolumuza devam edebilmek için 24 Haziran’da da güçlü bir desteğe ihtiyacımız var. Özellikle Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda biteceğine inanıyorum. Hatta şu andaki adaylara baktığımızda seçimin sonucunu tahmin etmemek mümkün değil. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk turda önemli bir farkla seçileceğine inanıyorum” dedi.

Konuşmanın ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.