Başbakan Yardımcısı Işık: “Kılavuzu İsrail olanın akıbeti ne olur?”

Olağan Kongresi’nde konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Şu anda bu referanduma açıkça destek veren bir tek ülke var. O da İsrail. Bu durumda Kuzey Irak yönetimine şu soruyu sorma hakkımız var. Kılavuzu karga olanın, kılavuzu İsrail olanın akıbeti ne olur?” dedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Olağan Kongresi’ne katıldı. Kongreye Başbakan Yardımcısı Işık ile birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, milletvekilleri, parti ilçe başkanları ve delegeler katıldı.

‘Referandumun Türkiye ile alakası yoktur’ demek büyük saflık"

Tek aday olarak katılan Muzaffer Bıyık’ın AK Parti Darıca İlçe Başkanlığı görevine üçüncü kez seçildiği kongrede konuşma yapan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Gezi olayları ile başlayan Türkiye’yi zayıflatma çabaları, 17-25 Aralık operasyonları ve en son 15 Temmuz’da hain bir darbe girişimi oldu. Hedefleri öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız, onun yanındaki çalışma arkadaşları, hükümet ve Ak Parti’yi siyasetin kenarına koymak ve Türkiye’yi tam bir vesayet rejimine tekrar döndürmekti. Yalnız şunun da altını çizmek lazım. Bu vesayet girişimi yalnızca Türkiye sınırları içerisinden yapılmıyor. Şu dönemde bölgemizde meydana gelen olayların Türkiye ile ilgilisi olmadığını düşünmek saflık olur. Bugün, ‘Kuzey Irak’ta yapılan referandumun Türkiye ile alakası yoktur’ demek büyük bir saflık olur. ’Suriye’de maalesef bir takım güçlerin ısrarla oluşturmaya çalıştığı yeni yapının Türkiye ile alakası yoktur’ demek çok büyük bir gaflet olur" dedi.

“Kılavuzu İsrail olanın akıbeti ne olur?”

Kuzey Irak’ta yapılan referanduma dünyada sadece İsrail’in destek verdiğine dikkat çeken Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hükümetimiz bu konuya gereken tepkiyi koydu. Ama bir hükümet üyesi olarak burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. Sayın Barzani, bu referandumdan vazgeçin. Bu referandumun ne Kuzey Irak’taki Kürt kardeşlerimize, ne Kuzey Irak’a, ne Irak’a, ne de bölgenin tamamına hiçbir faydası yoktur. Bu referandum bölgedeki sıkıntıları azaltmayacak, aksine içinden çıkılmaz bir hale sokacak. Kimsenin faydasına olmayan bir referandumu niye yapıyorsunuz? Şu anda bu referanduma açıkça destek veren bir tek ülke var. O da İsrail. Bu durumda bizim Kuzey Irak yönetimine şu soruyu sorma hakkımız var. Kılavuzu karga olanın, kılavuzu İsrail olanın akıbeti ne olur? Onun için zaman geçmeden bu referandumun derhal iptal edilmesi ve bölgede karşılıklı saygıya, Irak’ın toprak bütünlüğüne, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı, ilişkilerimizi daha da geliştireceğimiz bir dostluk ve kardeşlik atmosferinin tesis edilmesine çalışalım. Paydamız budur, çıkarımız budur. Kuzey Irak’ta yaşayan Kürt kardeşlerimizin de Suriye’de yaşayan Kürt kardeşlerimizin de, Türkiye’nin de, Irak’ın da, Suriye’nin de, İran’ın da, bütün bölgenin de menfaati buradadır. İşte bu açıdan son dönemdeki bir takım güçlerin Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi’ne verdiği desteğin bölgesel yönetim tarafından çok ama çok iyi değerlendirilmesi, arkadaki tuzağın mutlaka ama mutlaka görülmesi gerektiğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

Başbakan Yardımcısı Işık, konuşmasının ardından AK Parti Darıca İlçe Başkanlığı görevine üçüncü kez seçilen Muzaffer Bıyık ve ekibini tebrik ederek programına devam etmek üzere kongre salonundan ayrıldı.