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08 Mayıs 2018 18:48

Başbakan Yardımcısı Işık, Kocaeli Kitap Fuarı’nı gezdi

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde ziyaret ettiği Kocaeli Kitap Fuarı’ndan ilgisini çeken kitapları alırken, çocuklarla kitap kapmaca oynayıp stantları gezen bir çocuğu da kitap hediye etti.

Başbakan Yardımcısı Işık, Kocaeli Kitap Fuarı’nı gezdi

08 Mayıs 2018 18:48


Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli’de gerçekleştirdiği bir dizi ziyaretin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10.’su düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı’nı ziyaret etti. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’a ziyareti sırasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram ve İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu eşlik etti. Fuarda kitap stantlarını tek tek gezen Başbakan yardımcısı Fikri Işık, ilgisini çeken kitapları inceleyerek stant yetkililerinden bilgiler aldı. Her stantta durarak kitapları inceleyen Fikri Işık, stantlardan çeşitli kitaplar aldı.



Çocuklarla oyun oynadı


Ziyareti sırasında çocuklarla da yakından ilgilenen Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, çocuklarla kitap kapmaca oyunu oynadı. Daha sonra stantları gezen çocuklarla sohbet eden Işık, çocuklara kitap hediye etti. Ziyaretinin sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Kocaeli Kitap Fuarı, her sene daha fazla ilgiyle, daha fazla beğeniyle icra edilen bir kitap fuarı. Biz de fırsatı ancak bugün bulabildik. Fevkalade geniş katılımlı bir fuar ve özellikle de sordum arkadaşlara memnun musunuz diye, ilgiden memnunlar. Özellikle Kocaeli’nin kitap okuma alışkanlığı yüksek. Bundan dolayı da kitap evleri, yayın evleri memnunlar. İnşallah her sene daha da artar. Ziyaretçi ve okuyucu sayısıyla bu kitap fuarı bir Türkiye markası olacak. Tabi Kocaeli’nin birçok alanda örnek oluşturan model olan bir belediyecilik anlayışı var ki kültür hizmeti de belediyenin aslında vazgeçemeyeceği hizmetlerden bir tanesi. Büyükşehir Belediye Başkanımızın da bu konu hakkında bir öğretmen olarak hassasiyetini çok anlamlı buluyoruz. O hassasiyet büyük bir emekle birleşince güzel, Türkiye’ye örnek organizasyonlar ortaya çıkıyor. Bunların bana göre en anlamlısı Kocaeli Kitap Fuarı, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.




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