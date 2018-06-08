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08 Haziran 2018 15:38

Başbakan Yardımcısı Işık, Mesut Barış’ın cenazesine katıldı

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli’nin önemli isimlerinden olan Mesut Barış’ın cenaze namazına katıldı.

Başbakan Yardımcısı Işık, Mesut Barış’ın cenazesine katıldı

08 Haziran 2018 15:38


Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören 67 yaşındaki Mesut Barış, dün hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden Barış için Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki Fevziye Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen törene Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ve vatandaşlar katıldı. Cuma namazına mütaakip kılınan cenaze namazı sonrası Barış, Ayazma Mezarlığı’nda toprağa verildi.




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