Başbakan Yardımcısı Işık, Mesut Barış’ın cenazesine katıldı

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören 67 yaşındaki Mesut Barış, dün hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden Barış için Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki Fevziye Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen törene Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ve vatandaşlar katıldı. Cuma namazına mütaakip kılınan cenaze namazı sonrası Barış, Ayazma Mezarlığı’nda toprağa verildi.