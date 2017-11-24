Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan İzmit Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kendisinin de 1982 – 1983 Eğitim Öğretim yılında mezun olduğu okulun öğretmenleri ile kutladı. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ve Kocaeli İmam Hatip Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sabahattin Yamak’ında hazır bulunduğu ziyarette, öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutlayan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, 34 yıl önce kullandığı sırasına oturarak öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Bir araya geldiği öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutlayan Işık, “Her meslek önemlidir tabi. Ama öğretmenlik mesleği bunların tamamının dışında ve belki meslekler içerisinde bütün meslek erbabını yetiştiren meslek olduğu için herhalde en önemli meslek diyebiliriz. Ama insanı şekillendiren meslek öğretmenlik. Bu yüzden benim gözümde de en önemli meslektir” dedi.

Kendisinin de kısa süreli matematik öğretmenliği yaptığını ifade eden Işık, “Öğretmenliğin manevi hazzı hiçbir meslekte yok siyaset dahil. Dolayısıyla bu meslekte görev yapan, çocuklarımızı, ülkemizi, insanlığı şekillendiren siz değerli öğretmenlerimize her zaman şükranlarımızı sunuyoruz. Verdiğiniz emek, gösterdiğiniz gayretten dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Kendisinin de İzmit İmam Hatip Lisesi Mezunu olduğunu söyleyen Işık, “Benim mezun olduğum, 6 sene sınıflarında ders gördüğüm, koridorlarında koştuğumuz, bahçesinde oynadığımız okulumuz. Bugün hem sizleri ziyaret etmek istedim. Sizlerin öğretmenler gününü tebrik etmek istedim hem de bu vesile ile sohbet etmek arzusundaydık” şeklinde konuştu.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık daha sonra 34 yıl önce eğitim gördüğü 9A sınıfını ziyaret ederek eski sırasında oturan öğrencilere tavsiyelerde bulundu.