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14 Haziran 2018 13:22

Başbakan Yardımcısı Işık, şehitliği ziyaret etti

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Ramazan Bayramı dolayısıyla Kocaeli Bağçesme Şehitliği ve Polis Şehitliği’ni ziyaret ederek, şehit aileleriyle bayramlaştı.

Başbakan Yardımcısı Işık, şehitliği ziyaret etti

14 Haziran 2018 13:22


Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Bağçeşme Şehitliği ve Polis Şehitliğini ziyaret ederek, karanfiller bıraktı. Fevziye Cami İmam Hatibi Faruk Çoban Kur’an-ı Kerim okudu. Sonrasında İl Müftüsü Yusuf Doğan da şehitler için dua etti.


Başbakan Yardımcısı Işık ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “Bugün arefe yarın Ramazan Bayramı, bu vesileyle şehitlerimizi ziyaret ettik ve dualar okuduk. Şimdiden bütün şehit yakınlarımızın, gazilerimizin ve milletimizin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Rabbim nice bayramlara sağlıkla, huzurla eriştirsin. Şehitlerimiz bu topraklara bizim ebedi mührümüzün nişaneleridir. Şehitlerimizin şehadet gerekçeleri ortadan kalkana kadar bu mücadeleyi de sürdürmekte kararlıyız. Bu şehitliğimizde Osmanlı döneminden şehit olan şehitlerimiz meftundur. Bu da aslında mücadelenin kıyamete kadar süreceğinin göstergesidir. Başta şehit yakınlarımız ve gazilerimiz olmak üzere tüm milletimizin yarın idrak edeceğimiz Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum” dedi.


Şehitlik ziyaretine Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’la birlikte Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, K.K. EDOK Muharebe Hizmet Destek Eğitim ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kazım Dalkıran, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, Vali Yardımcıları Dursun Balaban, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, daire müdürleri ve şehit aileleri katıldı.




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