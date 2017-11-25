Bakın, ekonomide İMF’nin boyunduruğundan her geçen gün kurtuluyoruz. Türkiye demokratik adımları art arda atıyor ve dünyada Türkiye gıpta ile izlenen, parmakla gösterilen ülke haline geliyor” dedi.

AK Parti Körfez İlçe 6. Olağan Kongresi Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın katılımıyla Körfez Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kongreye Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Kocaeli milletvekilleri, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, AK Parti ilçe belediye başkanları ve çok sayıda AK Parti Körfez ilçe yöneticisi ve delegesi katıldı.

Kongrede konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Daha teşkilatlanma çalışmalarına başlamışız. Bir kapmaya başladı. AK Parti’nin genel başkanı muhtar bile olamaz. Onlar muhtarlığın da kıymetini bilmediği için, muhtar bile olamaz diyorlar. Bakınız bize o gün ‘siz başaramazsınız, bu parti de yakında söner gider, yakında ışığı söner, bu ampul yakında patlar’ diyenlerin hepsi patladı. Ama Allah’a hamdolsun AK Parti dimdik ayakta. Acaba AK Parti’ye iktidarı verirler mi, vermezler mi? Genel Başkanımız yasaklı ama o hiç kendisi için değil, ülkesi için siyaset yaptığı için hiçbir şekilde ümitsizliğe kapılmıyor. Bir başka arkadaşını, Abdullah Gül’ü başbakan olarak belirliyor ve hükümet kuruluyor. Hükümet kurulduktan sonra sürekli vesayet odakları ile mücadele ediyor. Aman Allah’ım ne engellemeler, ne engellemeler. Ama Allah’ın yardımı milletin desteği olunca hiçbir engel sizi yolunuzdan, hedefinizden alıkoymuyor” dedi.

“Dünyada Türkiye gıpta ile izlenen, parmakla gösterilen ülke haline geliyor”

Türkiye’nin her geçen gün geliştiğini söyleyen Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Türkiye’de vesayete alışmış bir takım odaklar, bir takım merkezler mücadeleyi bırakmadılar. Ülke iye gidiyor. Bakın, ekonomide İMF’nin boyunduruğundan her geçen gün kurtuluyoruz. Türkiye’nin itibarı artıyor. Türkiye demokratik adımları art arda atıyor ve Dünyada Türkiye gıpta ile izlenen, parmakla gösterilen ülke haline geliyor. Bırakın artık bu engellemeleri, Türkiye yoluna tam gaz devam etsin” şeklinde konuştu.

“Dünyada daha yeni yüzde 47 oyla seçimden çıkmış bir partiye kapatma davası açılabilir mi”

AK Parti’nin yaşadığı problemleri nasıl aştığı konusunun örnek alınması gerektiğini ifade eden Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “O zaman CHP’nin Genel Başkanı Deniz Baykal’dı. Allah şifalar versin, biliyorsunuz rahatsız. O önemde koşa koşa Anayasa Mahkemesine gitti ve mahkemede 367 skandalına imza attı. Ne oldu? O, o akşamda e muhtıra yayınlandı. Zannettiler ki AK Parti hemen korkacak, sinecek, pusacak ve ‘biz ettik, siz etmeyin’ diyecek. Öyle mi dedik? Ama ne oldu, hükümet adına Cemil Çiçek bir açıklama yaptı. O gece boyu yapılan istişareler Türkiye bir daha bu tür muhtıralara teslim olmamalı, bir defa teslim olursak bir daha Türkiye’nin maalesef böyle bir şansı kalmaz. Allah’a hamdolsun o zaman hükümet seçimi erkene alma kararı aldı. 22 Temmuz 2007 seçimlerine gittik. Ne oldu, verdikleri muhtıralar işe yaradı mı? Aksine, millet AK Parti’ye desteğini yineledi. Bunlar yine vaz geçmediler. Düşünün, iki seçimde oyunu arttırarak iktidarını sürdüren bir partiye kapatma davası açtılar. Dünyada iktidar partisine, daha yeni yüzde 47 oyla seçimden çıkmış bir partiye kapatma davası açılabilir mi? Açmışlar. Ama Allah’a hamdolsun orada da emellerine ulaşamadılar” ifadelerini kullandı.