Diğer
Kategoriler
03 Aralık 2017 16:59

Başbakan Yardımcısı Işık vatandaşlarla hamsi yedi

Karadenizliler Derneği’nin 13.

Başbakan Yardımcısı Işık vatandaşlarla hamsi yedi

03 Aralık 2017 16:59

Geleneksel Hamsi Şöleni’ne katılan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, burada vatandaşlarla sohbet ederek hamsi yedi.


Körfez Tütünçiftlik Merkezi’nde Kars-Ardahan-Iğdır Vakfı tarafından düzenlenen tanıtım günlerine katılan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık standları gezerek, dernek üyeleri ile sohbet etti. Samimi bir ortamda gerçekleştirilen sohbette Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’a Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün ve dernek üyeleri eşlik etti. Sohbet sonrasında Başbakan Yardımcısı Işık, tanıtım yapan stantları selamladı.


Daha sonra Körfez Karadenizliler Derneği’nin 13. Geleneksel Hamsi Şöleni’ne katılan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, burada dernek üyeleri ile sohbet ederek, hamsi yedi. Ziyaretin ardından kısa bir açıklama yapan Işık, “ Bu vesile ile hemşehrilerimiz bir araya geliyorlar. Muhabbet ediyorlar. Böyle etkinlikler birbirini uzun süre görmeyen insanların görüşmesini sağlıyor. Ben dernek başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu vesile ile bende görmediğim arkadaşlarımı görmüş oldum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
16
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Salı
    Yağmurlu
    7°C
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    7°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç