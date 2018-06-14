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14 Haziran 2018 12:28

Başbakan Yardımcısı Işık’tan Kartepe’ye üniversite müjdesi

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde temaslarda bulunan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Kartepe’ye yapılacak çok önemli projelerle, Kartepe’nin marka değeri daha da artacaktır.

Başbakan Yardımcısı Işık’tan Kartepe’ye üniversite müjdesi

14 Haziran 2018 12:28

Başta Kocaeli’nin 3. üniversitesi, Kocaeli Adliye Sarayı, Kartepe Millet Bahçesi, Kartepe Metro bağlantısı gibi yüksek etkileşimi olan vizyon projeler Kartepe’ye çok yakışacaktır” dedi.


Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in ev sahipliğinde Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AK Parti İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy, Kartepe İlçe Başkanı Mustafa Kocaman, teşkilat mensupları ile birlikte ilçe genelinde temaslarda bulundu Kartepe Suadiye’de öğlene namazını eda eden protokol camii cemaati ile bir araya gelerek istek ve talepleri dinledi.


Ziyaretler esnasında konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “24 Haziran’da çok önemli bir tercih yapılacaktır. Sizlerin düşünceleri bizler için çok önemlidir. 24 Haziran’da Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri ilk turda sonuçlanacaktır. Türkiye yeni sistemle idare edilecektir. Elbette birilerinin uykusu kaçıyor, elbette birilerinin morali fena halde bozuluyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik güçlü teveccüh bir çok kişinin uykusunu kaçırmaktadır” şeklinde konuştu.


Kartepelilere müjdeler veren Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “İç ve dış şer güçleri ne yaparsa yapsın, hangi oyunları oynarsa oynasın Türkiye’nin gelişmesini, yükselişini engelleyememektedir. Saldırılarının şiddetinin artması ve şer birliği yapmaları da bu yüzdendir. Hem hükümetimiz hem yerel yönetimlerimiz son hızla yatırım ve projelerini bölgelerine kazandırmaya devam ediyor. Önümüzde ki süreçte cennet ilçemiz Kartepe’ye yapılacak çok önemli projelerle, Kartepe’nin marka değeri daha da artacaktır. Başta Kocaeli’nin 3. üniversitesi, Kocaeli Adliye Sarayı, Kartepe Millet Bahçesi, Kartepe Metro bağlantısı gibi yüksek etkileşimi olan vizyon projeler Kartepe’ye çok yakışacaktır. Şimdiden Kartepeli hemşehrilerimize hayırlı olmasını dilerim” dedi.


Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kartepe’ye yapılan son yatırımları tanıtarak, Kartepe Belediyesi hizmet binası, spor salonları, Kent Meydanı ve Camii inşaatında yapılan çalışmalar hakkında Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’a bilgi verdi.




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