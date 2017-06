Başbakan Yıldırım: “Yolları böleriz ama Türkiye’yi böldürtmeyiz”

Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Herkes şunu bilsin, yolları böleriz ama Türkiye’yi böldürtmeyiz” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, baldızı merhum Tülin Yıldırım adına yaptırılan yatılı kız Kur’an kursunu ziyaret ederek, Ulus Mahallesi’nde düzenlenen iftarda 3 bin kişiyle birlikte orucunu açtı. İftar programına Başbakan Yıldırım’ın yanı sıra Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karasomanoğlu, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve 3 bine yakın Gebzeli katıldı. İftar programında konuşan Başbakan Yıldırım, “Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Herkes şunu bilsin, yolları böleriz ama Türkiye’yi böldürtmeyiz” dedi.

“Terörden emniyet altına alınmış hiçbir ülke yoktur”

Sözlerinin başında terör olaylarına değinen Başbakan Yıldırım, “Hiçbir şer odağı Türkiye’yi çıktığı medeniyet yolculuğundan asla geri çeviremez. Buna gücü yetmez. Birliğimizi, kardeşliğimizi, dirliğimizi hedef alan hainlere geçit yok. İhanet tezgahları, terör senaryoları ile bu ülkenin önünü kimse kesemeyecek. Ne FETÖ’cüler ne de bölücüler. Terör bütün insanlığın başının belası, dünyada artık terörden emniyet altına alınmış hiçbir ülke yoktur. Onun için terörde ’ama, fakat’ demeden çifte standart yapmadan, iki yüzlülük yapmadan birlikte mücadele şart. Bunu her fırsatta söylüyoruz. Başka ülkeler bazen ’Türkiye’de terör var’ dediler ne oldu? Terör onları da vurdu. Onun için birlikte mücadele edeceğiz, çünkü terör her gün başka ülkelerde çirkin yüzünü gösterip can almaya devam ediyor. Bugün terör nedeniyle huzuru kaçmayan hiçbir ülke yok. İstanbul ne kadar hedefse, Londra da, Paris de o kadar hedef. İstanbul ne kadar tehdit altındaysa başka ülkelerin şehirleri de o kadar tehdit altında. Terörün dini olmaz, terörün tek amacı var insanların huzurunu bozmak, kardeşliğini bozmak ve onları destekleyen üst akıla hizmet etmek. İnşallah ülkemizde milletimizin birliği ve kardeşliği ile bu işlerin üstesinden geleceğiz ve Türkiye’nin gündeminden terör belasını çıkarmak için her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz. İster sınır dışı ister sınır içimizde olsun, bunlar neredeyse ısrar ile takip edip sonuç alıncaya kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

“Kimsenin gücü bu milletin birliğini bozmaya yetmez”

Anadolu’da milletin asırlardır birlik, beraberlik içerisinde, kardeşçe yaşadığına değinen Yıldırım, şöyle konuştu:

“Vatanı korumak, ülkenin birliğini, dirliğini ayakta tutmak için bu aziz millet büyük imtihanlardan geçti. En son geçen sene 15 Temmuz’da büyük felaketin eşiğinden döndük. Millet olarak beraber olduk, kenetlendik, darbeci alçaklara gereken dersi verdik. Gebze, Kocaeli, Hakkari, Diyarbakır, Sinop, Edirne 780 bin kilometrekare vatan toprağının her köşesinde yaşayan vatandaşlarımız, Cumhurbaşkanımız, liderimiz Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile meydanlara indik. Alçaklara bu bayrağı indirtmedik, bu ezanları dindirtmedik. O alçaklar o gece bağımsızlığımıza, istikrarımıza göz diktiler. O gece bu milletin gördüğü en büyük ihanetti. Ülke olarak 7’den 70’e hepimiz saldırıya uğradık. Cumhuriyetimize, demokrasimize, devletin bütün kurumlarına saldırdılar. Milletin meclisini bombaladılar. Bir yanlış hesap yaptılar, o da şuydu; bu milletin bayrak, ezan, istiklal aşkını hesap edemediler. Hiç kimsenin gücü bu milletin birliğini bozmaya yetmez. İşte şu manzara, bu milletin ne kadar büyük bir millet olduğunu, nasıl aziz bir millet olduğunu en güzel şekilde gösteriyor. Hiç kimse ama hiç kimse bu milletin kutlu yürüyüşünü durduramaz. 15 Temmuz gecesinde hayatını kaybeden bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, rahmet ile şükran ile anıyorum. Gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyorum.”

“Türkiye’nin bütün şehir ve bölgelerini ayağa kaldırdık”

Türkiye’nin eski Türkiye olmadığını belirten Başbakan Yıldırım, “Türkiye 15 yılda her alanda atılım üzerine atılım gerçekleştirdi. 1 Türkiye, 3 Türkiye oldu. Bundan 15 sene önce yola çıkarken Cumhurbaşkanımız ne dedi? ‘Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu ülkeyi adalet, demokrasi ile kalkındıracağız geliştireceğiz dedik. Hamdolsun dediklerimizi gerçekleştirdik. Laf üreten değil, icraat yapan bir iktidar olduk. Laf üstüne laf koyan değil, taş üstüne taş koyan bir iktidar olduk. Sizler istediniz bizler yaptık. 15 senede Türkiye’nin bütün şehir ve bölgelerini ayağa kaldırdık. Bütün şehirleri büyütüp daha da geliştirmek için var gücümüzle çalıştık” şeklinde konuştu.

Başbakan Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu ülkeden asla vazgeçmek yok. Gebze’ye kazandırdığımız hizmetlerin bundan sonra da artarak devam edeceğinden emin olabilirsiniz. 400 yataklı Gebze Devlet Hastanesi’nin yapımı hızla devam ediyor. Milletvekillerimiz, valimiz, belediye başkanımız takip ediyor. Bu yılın sonunda inşallah bitirmiş olacağız. Türkiye’nin ilk bilişim vadisi yani; elektronik yazılım donanım, internet, bilgi teknolojileri Türkiye’de bir ilk Muallim Köy’de kuruluyor. İlk etabı bitmek üzere. Gebze Teknik Üniversitemizi kurduk, sanayimize destek verecek şekilde geliştiriyoruz. 6,5 milyon dolar dünyanın en büyük projelerinden olan İstanbul, Bursa, Gebze, İzmir otoyolunu yapıyoruz. 1,5 yıl içerisinde de İzmir’e artık Gebze’den 3 saatin altında gidebileceksiniz. Böylece YHT hattı da Kocaeli’den Gebze’den geçiyor. Şimdi de Sabiha Gökçen’e oradan 3. köprüye oradan 3. havaalanı ve oradan Edirne hattına bağlanacak. Bu projeye de yakın zamanda başlayacağız. 3 milyon doların üzerinde. Seneye geldiğimizde bazı sorunları da çözmüş olarak karşınızda olacağız. Milletvekillerimiz sizin meselelerinizi çözmek için bütün imkanları seferber edip gayret gösteriyorlar. Bizim davamız millete hizmet davasıdır. Türkiye’yi ancak bu ülkeye, bu topraklara sevdalı olanlar, vatandaşları ile barışık olanlar kalkındırabilir. Biz bu vatana sevdalıyız. Türkiye büyümeye devam ediyor. Sanayide büyüme devam ediyor. Türkiye büyüdükçe refah artıyor. Refah arttıkça ülkemiz kalkınıyor. Büyüme tabi bütün ülke için önemli ama aynı zamanda bu bölge için de önemli. İhracat geçtiğimiz 15 yılda tam 4 kat arttı.”

“Yolları böleriz ama Türkiye’yi böldürtmeyiz”

İstanbul ve Kocaeli’nin Türkiye’nin sanayisinin yarıdan fazlasını oluşturduğunu belirten Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Onun için bu bölgenin, buraların, Türkiye’nin büyümesi, kalkınmasına yük değil büyük katkı sağlıyor. O yüzden sizlerin derdini kendi derdimiz olarak görüyor, çözümü için de ne gerekiyorsa yapmanın gayreti içerisinde olacağız. 2002’de ülkemizde 197 organize sanayi vardı, bugün 302 tane var. Gebze’de sadece 6 tane organize sanayi bölgesi var. Bunların 2 tanesini son 10 yıl içerisinde yaptık. OSB’lerde 2 bin 415 bin kişi çalışıyordu. Şimdi 1 milyon 800 bin kişi iş sahibi oldu, ekmek sahibi oldu. Bundan sonra 2023-2035 hedeflerimizde en önemli konumuz daha çok yatırım, daha çok üretim, daha çok iş. Gençlerimize daha güzel bir gelecek, kadınlarımıza daha güzel bir gelecek. Kardeşlik, beraberlik içerisinde Türkiye’yi parmakla gösteren ülkeler arasına sokacağız. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Herkes şunu bilsin, yolları böleriz ama Türkiye’yi böldürtmeyiz."