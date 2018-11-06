Başıboş hayvanlar hayvanat bahçesine teslim edildi

Körfez Belediyesi ekipleri, Yukarı Hereke bölgesinde vatandaşlardan gelen şikâyetler sonrasında çevredeki başıboş eşeklerle ile ilgili çalışma başlattı. Vatandaşların, ‘çöpleri dağıtıyorlar, görüntü kirliliği var' şikâyetleri sonrasında harekete geçen ekipler, çok sayıda başıboş durumdaki eşek ve atı topladı ve Darıca'da bulunan hayvanat bahçesine götürerek yetkililere teslimini sağladı.

Konuyla ilgili olarak konuşan yetkililer, “Bakanlık ile Darıca'daki Hayvanat Bahçesi arasındaki protokol kapsamında başıboş durumdaki at ve eşekler ekipleri tarafından toplanarak hayvanat bahçesine götürüyoruz ve teslimini sağlıyoruz” dediler. Yetkililer sadece Yukarı Hereke bölgesinde değil, Körfez'in genelinde bu tür çalışmaların sürdüğünü belirtti.