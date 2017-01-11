Başiskele Belediyesi, Buket Sokağı beton ile kapladı

Yeni imar yollarını açarak talepleri yerine getiren Başiskele Belediyesi bu yönde yaptığı çalışmalar kapsamında Buket sokağı beton ile kapladı.

Planlı yapılaşmanın her geçen gün arttığı Başiskele’de imar planlarında bulunan yeni yollar açılarak vatandaşların ulaşım sorunu çözülüyor, mahallelerde yeni yerleşim alanları oluşuyor. Mevcut planlarda yol olarak görünen ancak kullanılamayan yollar Fen İşleri Müdürlüğü tarafından açılıyor ve kısa sürede zeminleri sağlamlaştırılıyor. Mevcut yollarda da imar planlarına göre yol genişletmeleri yapan ekipler yolları parke taşlarıyla veya betonla kaplıyor.

Benzer çalışmayı Yeşilyurt mahallesi Buket sokakta gerçekleştiren Başiskele Belediyesi yolu betonla kapladı.