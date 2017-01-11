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11 Ocak 2017 14:54

Başiskele Belediyesi, Buket Sokağı beton ile kapladı

Başiskele Belediyesi, Buket Sokağı beton ile kapladı

11 Ocak 2017 14:54

Yeni imar yollarını açarak talepleri yerine getiren Başiskele Belediyesi bu yönde yaptığı çalışmalar kapsamında Buket sokağı beton ile kapladı.
Planlı yapılaşmanın her geçen gün arttığı Başiskele’de imar planlarında bulunan yeni yollar açılarak vatandaşların ulaşım sorunu çözülüyor, mahallelerde yeni yerleşim alanları oluşuyor. Mevcut planlarda yol olarak görünen ancak kullanılamayan yollar Fen İşleri Müdürlüğü tarafından açılıyor ve kısa sürede zeminleri sağlamlaştırılıyor. Mevcut yollarda da imar planlarına göre yol genişletmeleri yapan ekipler yolları parke taşlarıyla veya betonla kaplıyor.
Benzer çalışmayı Yeşilyurt mahallesi Buket sokakta gerçekleştiren Başiskele Belediyesi yolu betonla kapladı.



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