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23 Aralık 2016 10:25

Başiskele Belediyesi, cadde ve sokaklarda kar temizliği yaptı

Başiskele Belediyesi, cadde ve sokaklarda kar temizliği yaptı

23 Aralık 2016 10:25

Başiskele’nin yüksek kesimlerinde bir haftadır devam eden etkili kar yağışında yolların kapanmaması için Başiskele Belediyesi Karla Mücadele ekipleri sürekli çalışıyor.
Başiskele Belediyesi Karla Mücadele ekipleri kar kalınlığının 30 santime ulaştığı noktalarda çalışmalar yapıyor. Çalışmalarını yüksek kesimlerde yoğunlaştıran ekipler yolların kapanmaması için bir haftadır karla mücadele ediyor. İlk olarak ana yolları açık tutmaya çalışan belediye ekipleri, daha sonra mahalle aralarında da vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak adına kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Cami, okul ve Aile Sağlığı Merkezlerinin önlerini açan ekipler cadde ve sokakların kar temizliğini gerçekleştirdi.
Temizlik İşleri Müdürlüğü evsel atık toplama çalışmalarını düzenli olarak yaparken, Cenaze hizmetleri de aksatılmadan gerçekleşti.



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