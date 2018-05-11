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11 Mayıs 2018 11:53

Başiskele Belediyesi çevre dostu çöp konteynerleri imal ediyor

Temizlik konusunda eğitim ve araştırma çalışmaları yapan, evsel atıkların kaynağında azaltılması, değerlendirilmesi, sağlıklı ve ekonomik bir biçimde bertaraf edilmesi için gerekli çalışmaları yürüten Başiskele Belediyesi yeraltı çöp konteynerlerini kendi öz kaynakları ile imal ediyor.

Başiskele Belediyesi çevre dostu çöp konteynerleri imal ediyor

11 Mayıs 2018 11:53


Temiz ve modern bir çevre bilinci ile çalışmalarını sürdüren Başiskele Belediyesi halk sağlığını korumak, çevreyi temiz tutmak, pis koku ve görüntü kirliliğini engellemek amacıyla çöp konteynerlerinin yer altına alınması sürecini Kocaeli’de hayata geçiren ilk ilçe belediyesi olmuştu. Başiskele Belediyesi yeraltı çöp konteyner imalatını kendi öz kaynakları ile gerçekleştirirken, çalışmamanın bölge halkı tarafından benimsenmesi üzerine bu sistemi giderek yaygınlaştırdı. İlçe sınırlarında şu ana kadar üretilen ve kullanıma sunulan yeraltı çöp konteyner sistemi 123’e ulaştı. 2018 yılı içerisinde ihtiyaç duyulan yeni bölgelere monte edilmek üzere 50 adet yeraltı çöp konteyner sistemi daha hazırlanıyor.




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