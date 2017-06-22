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22 Haziran 2017 16:31

Başiskele Belediyesi Kadir gecesinde Kuran ziyafeti yaptı

Başiskele Belediyesi, Başiskele Sahili’nde Kadir Gecesi için özel program gerçekleştirdi.

Başiskele Belediyesi Kadir gecesinde Kuran ziyafeti yaptı

22 Haziran 2017 16:31


Başiskele Belediyesi’nin Ramazan ayı boyunca devam eden iftar ve Ramazan programları 23 Haziran Cuma Günü sona eriyor. Ellerin semaya yükseldiği Kadir Gecesi’nde Başiskele halkı maneviyatın doruklarına ulaştı.


Kadir Gecesi Programı Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme Kıraat Kurulu Üyesi Yaşar Çuhadar, Ankara Kocatepe Cami İmam Hatibi 2014 yılı Güzel Kur’an-ı Kerim Okuma Dünya Birincisi Nebi Yaşar, Ankara Ahmet Hamdi Akseki Cami İmam Hatibi 2010 yılı Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma birincisi Ali Tel’in okuduğu Kur’an-ı Kerim okuması ve ardından Başiskele İlçe Müftüsü Abdulsamet Erkul’un duasıyla son buldu.




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