Başiskele Belediyesi ve İHH’dan eğitime sınır ötesi destek

Konteynerler, sınır ötesinde çadırlarda eğitim gören çocukların eğitim yuvası olacak.

Ülkelerindeki Halep, Hama, Azez, İdlib gibi bölgelerde süren katliamlardan kaçarak, evlerini terk etmek zorunda bırakılan Suriye uyruklu vatandaşlar özelikle Hatay, Şanlıurfa ve Kilis gibi Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin sınır illerine sığınmaya devam ediyor. Suriyeli mülteciler için yardımlar devam ederken, son olarak Başiskele Belediyesi ile ortak bir çalışma gerçekleştiren İnsani Yardım Vakfı (İHH) eğitim konusunda bölgedeki büyük bir açığı kapatacak. Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’ın talimatı ile Yeniköy Merkez Mahallesi’nde daha önceleri öğrenci yurdu olarak kullanılan 62 adet konteyner, sökülerek 30 tıra yüklenerek Suriyeli çocuklar için yola çıktı.

Bölgede insanların çadırlarda, konteynerlerde ve prefabrik yapılarda kaldığını belirten İnsani Yardım Vakfı Kocaeli Şube Başkanı İsmail Yeşildal, “Özellikle Başiskele Belediye Başkanımız Hüseyin Ayaz’ın desteği ile Azez’e kurulacak prefabrik okul ile çocukların eğitim konusunda büyük bir açığı kapatılacak, çocuklar sağlıklı şekilde eğitimlerine devam edecekler. Kısa zaman için kurulumu gerçekleşecek olan prefabrik okulun önümüzdeki eğitim yılında hizmet verecek” dedi.

Okulun adının Başiskele Belediyesi tarafından belirleneceğini de belirten Yeşildal, Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’a desteğinden dolayı yönetimi adına teşekkür etti.